Κατάρρευση τμήματος διατηρητέου κτηρίου στην Θεσσαλονίκη - Βίντεο

Τμήμα ενός διατηρητεόυ κτηρίου κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Άμεσα ο χώρος αποκλείστηκε, ενώ από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Το συγκεκριμένο κτίριο επί πολλά χρόνια λειτουργούσε ως χώρος εστίασης, ενώ στο πίσω μέρος του λειτουργούσε φροντιστήριο. Λίγα χρόνια πριν εγκαταλειφθεί οριστικά, στέγαζε ένα παλαιοπωλείο στον ισόγειο χώρο του.

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