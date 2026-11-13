Αθήνα: Κλειστή η οδός Κολοκοτρώνη μετά την κατάρρευση του κτηρίου - Σήμερα ο έλεγχος στατικότητας

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στο τμήμα από τη Χαβρίου μέχρι το ύψος της Βορέου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Αθήνα: Κλειστή η οδός Κολοκοτρώνη μετά την κατάρρευση του κτηρίου - Σήμερα ο έλεγχος στατικότητας
Κατάρρευση τμήματος κτηρίου που βρίσκεται υπο κατασκευή στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η οδός Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας παραμένει κλειστή από τη Χαβρίου έως τη Βορέου λόγω της κατάρρευσης τμήματος σκεπής εγκαταλελειμμένου κτιρίου.
  • Σήμερα θα γίνει επανέλεγχος στατικότητας του κτιρίου με τη συμμετοχή μηχανικών του Δήμου Αθηναίων για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος.
  • Από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν εντοπίστηκαν εγκλωβισμένα άτομα μετά από έρευνα της Πυροσβεστικής.
  • Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι η κατάρρευση φαίνεται εσωτερική, αλλά υπάρχει ανησυχία για ολική κατάρρευση του διατηρητέου κτιρίου.
  • Υπήρχαν προηγούμενες αναφορές για επικινδυνότητα του κτιρίου, με λήψη μέτρων όπως σκαλωσιές και μερικός αποκλεισμός πεζοδρομίου.
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Κλειστή παραμένει η οδός Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας, για λόγους ασφαλείας, έπειτα από την κατάρρευση τμήματος της σκεπής εγκαταλελειμμένου κτηρίου, που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στο τμήμα από τη Χαβρίου μέχρι το ύψος της Βορέου, μέτρο που θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος στατικότητας και δοθεί το «πράσινο φως» από τους αρμόδιους μηχανικούς ότι το ακίνητο δεν εγκυμονεί πλέον κινδύνους για οδηγούς και περαστικούς.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί επανέλεγχος του κτιρίου, με τη συνδρομή και κλιμακίων μηχανικών του Δήμου Αθηναίων. Ευτυχώς από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, καθώς δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσπευσαν αμέσως στο σημείο διενήργησαν έρευνα στο εσωτερικό του κτηρίου και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα.

Χαρλαύτης: «Είχαν γίνει αναφορές για θέματα επικινδυνότητας»

Το σημείο επισκέφθηκε χθες το βράδυ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης - Πάρης Χαρλαύτης, ο οποίος ανέφερε πως η κατάρρευση φαίνεται να είναι εσωτερική, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι εκφράζονται φόβοι και για ολική κατάρρευση του κτιρίου.

«Πρέπει να είναι εσωτερική η κατάρρευση. Ωστόσο, η αστυνομία και η πυροσβεστική έχει κλείσει προσωρινά τον δρόμο για λόγους ασφαλείας γιατί ιδιώτης μηχανικός, ο οποίος σχετίζεται με το ακίνητο, έθεσε θέματα κατάρρευσης. Κανονικά θα πρέπει να συγκληθούν επιτροπές προκειμένου να κριθεί η επικινδυνότητα ή όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται και διατηρητέο απ' ό,τι φαίνεται, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα».

Όπως επισήμανε μάλιστα ο αντιδήμαρχος, για το συγκεκριμένο διατηρητέο ακίνητο «από παλιά πρέπει να έχουν τεθεί ζητήματα ασφάλειας και επικινδυνότητας, γιατί έχουν παρθεί μέτρα, όπως βλέπετε τη σκάφη, τη λινάτσα, τη σκαλωσιά και τον μερικό αποκλεισμό του πεζοδρομίου».

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