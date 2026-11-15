Μοναδική στιγμή: Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στα γήπεδα - Βίντεο

Ο λόγος της επιστροφής 

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Μοναδική στιγμή: Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στα γήπεδα - Βίντεο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Μοναδική στιγμή στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου, με τον Ροναλντίνιο να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, έπειτα από 11 χρόνια, για λογαριασμό της Ραβένα.

Ο Ροναλντίνιο, 46 ετών πλέον, επέστρεψε την Κυριακή από την αποχώρησή του για να αγωνιστεί με τη Ραβέννα, ομάδα της ιταλικής Σέριε C, εναντίον της Φόρλι.

Ο θρύλος της Βραζιλίας αποσύρθηκε έχοντας σημειώσει 299 γκολ στην καριέρα του, με τον τελευταίο του αγώνα να είναι με τη Φλουμινένσε τον Σεπτέμβριο του 2015, και επέλεξε έναν σύλλογο της τρίτης κατηγορίας στην Ιταλία για να προσπαθήσει να φτάσει τον μαγικό αριθμό των 300.

Το γήπεδο του συλλόγου, το «Stadio Bruno Benelli», χωρητικότητας 12.000 θέσεων, αναβαθμίστηκε, με την κατασκευή μιας προσωρινής κερκίδας για να καλύψει το αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού που ήθελε να δει τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002 και δύο φορές διαδοχικά «Παγκόσμιο Παίκτη της Χρονιάς» της FIFA να παίζει τον τελευταίο του αγώνα.

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