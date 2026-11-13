Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά από 11 χρόνια απουσίας

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Βραζιλιάνου θρύλου στην ποδοσφαιρική του δράση

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά από 11 χρόνια απουσίας
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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  • Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στο ιταλικό ποδόσφαιρο μετά από 11 χρόνια, αγωνιζόμενος στη Ραβένα για την Γ’ κατηγορία.
  • Ο 46χρονος Βραζιλιάνος θρύλος θα ξεκινήσει βασικός στο τοπικό ντέρμπι με τη Φορλί την Κυριακή (15/11).
  • Ο Ροναλντίνιο είχε υπογράψει στη Ραβένα τον Ιούνιο, αποκτώντας και μετοχικό μερίδιο στον σύλλογο.
  • Η διοίκηση της Ραβένα τοποθέτησε προσωρινή εξέδρα στο γήπεδο για την αυξημένη προσέλευση του κόσμου.
  • Εφόσον σκοράρει στο παιχνίδι, ο Ροναλντίνιο θα φτάσει τα 300 επαγγελματικά γκολ στην καριέρα του.
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Μια ξεχωριστή στιγμή για το ιταλικό ποδόσφαιρο και τους φίλους του Ροναλντίνιο αναμένεται την Κυριακή (15/11), καθώς ο Βραζιλιάνος θρύλος ετοιμάζεται να αγωνιστεί ξανά σε επίσημο παιχνίδι, για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μία δεκαετία!

Στα 46 του χρόνια, ο άλλοτε νικητής της «Χρυσής Μπάλας» θα φορέσει τη φανέλα της Ραβένα στο τοπικό ντέρμπι με τη Φορλί, για την Γ’ κατηγορία της Ιταλίας.

Ο Ροναλντίνιο είχε υπογράψει στη Ραβένα τον περασμένο Ιούνιο, αποκτώντας παράλληλα και μετοχικό μερίδιο στον σύλλογο. Ωστόσο, από τη στιγμή που η τελευταία του επίσημη συμμετοχή καταγράφηκε το 2015, όταν αγωνιζόταν στη Φλουμινένσε, υπήρχαν αμφιβολίες για το αν θα τον έβλεπαν τελικά οι φίλαθλοι σε δράση.

Η αναμονή, πάντως, φτάνει στο τέλος της. Η Ραβένα είχε προαναγγείλει πριν από τρεις εβδομάδες την επιστροφή του στο παιχνίδι με τη Φορλί και την Παρασκευή (13/11) ο προπονητής της ομάδας, Αντρέα Μαντορλίνι, ξεκαθάρισε πως ο Βραζιλιάνος θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα.

«Θα ξεκινήσει από την αρχή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στη συνέχεια θα αποφασίσουμε μαζί πόσο θα αγωνιστεί. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής. Εμείς, όμως, πρέπει να πάρουμε αποτέλεσμα. Παίζουμε πάντα με τρεις επιθετικούς και αυτός θα είναι ένας από αυτούς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός.

Ο Ροναλντίνιο είχε γίνει δεκτός με ενθουσιασμό από τους οπαδούς της Ραβένα τον περασμένο Αύγουστο, χωρίς τότε να δεσμευτεί ότι θα επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Έφτασε ξανά στην Ιταλία το απόγευμα της Παρασκευής και θα έχει μόλις μία προπόνηση με τους νέους συμπαίκτες του, το Σάββατο, πριν από το επίσημο ντεμπούτο του.

Η προσμονή για την εμφάνισή του είναι ήδη μεγάλη, με τη διοίκηση να τοποθετεί προσωρινή εξέδρα στο «Στάντιο Μπρούνο Μπενέλι», προκειμένου να εξυπηρετήσει την αυξημένη προσέλευση του κόσμου. Μάλιστα, υπάρχει και ένα ξεχωριστό κίνητρο για τον ίδιο τον Βραζιλιάνο: εφόσον καταφέρει να σκοράρει, θα φτάσει τα 300 επαγγελματικά γκολ στην καριέρα του.

Στην επιθετική γραμμή της Ραβένα θα βρίσκεται μαζί του ο Σιμόνε Ράμπι, ο οποίος αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (13/11) πως, αν η ομάδα κερδίσει πέναλτι στην αναμέτρηση, την εκτέλεση θα αναλάβει ο Ροναλντίνιο.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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