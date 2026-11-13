Αιμίλιος Χειλάκης: «Λύγισε» στη σκηνή για τους «Απόντες» στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού

Ο ηθοποιός δεν άντεξε όταν αναφέρθηκε σε όσους συνεργάτες και φίλους της ταινίας έχουν φύγει από τη ζωή

Ελένη Ευστρατίου

Αιμίλιος Χειλάκης: «Λύγισε» στη σκηνή για τους «Απόντες» στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού
LIFESTYLE
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  • Ο σκηνοθέτης Νίκος Γραμματικός βραβεύτηκε τιμητικά στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και αφιέρωσε το βραβείο σε φίλους και συνεργάτες που έχουν αποβιώσει.
  • Οι ηθοποιοί της ταινίας «Απόντες» του 1996, μεταξύ των οποίων ο Αιμίλιος Χειλάκης, επανενώθηκαν στη σκηνή μετά από 30 χρόνια και εξέφρασαν έντονη συγκίνηση.
  • Ο Αιμίλιος Χειλάκης λύγισε στη σκηνή όταν αναφέρθηκε στους αποθανόντες συνεργάτες, διακόπτοντας τη ομιλία του, ενώ ο Νίκος Γραμματικός τον στήριξε με αγκαλιά.
  • Το Φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο αφιερώνει ειδική έκδοση στον Νίκο Γραμματικό με σπάνιο υλικό και συνεντεύξεις για το έργο του.
  • Ο Νίκος Γραμματικός θεωρείται σημαντική φωνή του ελληνικού σινεμά, με έργο που αναδεικνύει ανθρώπινες σχέσεις και εσωτερικές συγκρούσεις.
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Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα εξελίχθηκε η τελετή τιμητικής βράβευσης του σκηνοθέτη Νίκου Γραμματικού, κατά το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο κατάμεστο θέατρο Ολύμπιον, με παρόντες συνεργάτες του σκηνοθέτη. Μάλιστα, ο Νίκος Γραμματικόπουλος θέλησε να αφιερώσει το βραβείο σε φίλους και συνεργάτες που έχουν φύγει από τη ζωή, ενώ στη σκηνή ανέβηκαν οι ηθοποιοί και συντελεστές της ταινίας «Απόντες», οι οποίοι βρέθηκαν ξανά μαζί μετά από 30 χρόνια.

Ανάμεσά τους βρέθηκαν οι Αιμίλιος Χειλάκης, Τάσος Νούσιας, Γιώργος Ευγενικός, Βαγγέλης Μουρίκης, Νίκος Γεωργάκης και Γιώργος Γιαννόπουλος, σε μια επανένωση που ξύπνησε αναμνήσεις από μια διαφορετική εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Οι ηθοποιοί αγκαλιάστηκαν υπό τα θερμά χειροκροτήματα του κοινού και επέλεξαν να πουν δύο λόγια για τη στιγμή, εμφανώς συγκινημένοι.

«Είναι το μεγαλύτερο βραβείο που έχω πάρει, αν και έχω πάρει πολλά σε αυτό το Φεστιβάλ», είπε συγκινημένος ο Νίκος Γραμματικός. Ο σκηνοθέτης είπε μερικά λόγια για τους φίλους και συνεργάτες που δεν βρίσκονταν πλέον ανάμεσά τους. «Ο κατάλογος των απόντων μεγαλώνει. Και επειδή εγώ ήμουν απουσιολόγος όταν ήμουν μικρός, δεν έχω σελίδες πια... Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι, αλλά πολλοί στενοί φίλοι φύγανε και το βραβείο αυτό θα ήθελα να το αφιερώσω σ’ αυτούς, στους απόντες», είπε ο σκηνοθέτης.

Όταν ήρθε η σειρά του Αιμίλιου Χειλάκη να μιλήσει, ανέφερε πως δεν περίμενε να βρίσκονταν μετά από 30 χρόνια οι «απόντες» και οι «παρόντες» της ταινίας του 1996. Όμως κατά την αναφορά του σε αυτούς που έχουν φύγει από τη ζωή, λύγισε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει τον λόγο του. Ο ηθοποιός παρέδωσε το μικρόφωνο και έκρυψε το πρόσωπό του, ενώ το κοινό τον χειροκρότησε θερμά. Ο Νίκος Γραμματικός τον πλησίασε και τον αγκάλιασε, σε μια αυθόρμητη στιγμή που αποτυπώθηκε στον φωτογραφικό φακό.

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Η ειδική έκδοση του Φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο είναι αφιερωμένη στον Νίκο Γραμματικό και περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό, μια μεγάλη συνέντευξη και πρωτότυπα κείμενα για τον ίδιο και το έργο του. «Ευχαριστώ πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή. Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παίχτηκε η πρώτη μου ταινία και όλες οι επόμενες. Εκεί πήρα και το πρώτο μου βραβείο και εκεί το κοινό πάντα με αγκάλιαζε. Χαίρομαι πολύ που θα το συναντήσω ξανά» αναφέρει ο Νίκος Γραμματικός.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, ο Νίκος Γραμματικός «αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιδραστικές φωνές του ελληνικού σινεμά. Οι ταινίες του, ποιητικές και ρεαλιστικές, μάς εισάγουν σε κόσμους γεμάτους στιγμές, παρέες, αναμνήσεις ματαιώσεις, έρωτες και ανεκπλήρωτα όνειρα. Οι ήρωές του, αντισυμβατικοί και ευάλωτοι, συγκρούονται με το περιβάλλον τους και με τον ίδιο τον εαυτό τους, καθώς προσπαθούν να πλοηγηθούν στα αδιέξοδα της ζωής τους».

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