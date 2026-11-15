Μπολσονάρο: Σχεδιάζει αίτημα μόνιμης διαμονής στις ΗΠΑ παραμένοντας ενεργός πολιτικά στη Βραζιλία

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο διέφυγε κρυφά με την οικογένειά του στις ΗΠΑ μετά την ήττα του στις εκλογές

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Μπολσονάρο: Σχεδιάζει αίτημα μόνιμης διαμονής στις ΗΠΑ παραμένοντας ενεργός πολιτικά στη Βραζιλία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Φλάβιο Μπολσονάρο ταξίδεψε κρυφά στις ΗΠΑ μετά την ήττα του στις βραζιλιάνικες εκλογές και σχεδιάζει να ζητήσει μόνιμη διαμονή στη χώρα.
  • Υπάρχουν δύο έρευνες σε βάρος του Μπολσονάρο για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, με προθεσμία για παράδοση διαβατηρίου που δεν τήρησε.
  • Ο Μπολσονάρο σκοπεύει να συνεχίσει τις πολιτικές δραστηριότητές του στη Βραζιλία από το εξωτερικό, υποστηρίζοντας ότι θα υπερασπιστεί τη χώρα του από τις ΗΠΑ.
  • Ο Πρόεδρος Τραμπ επέτρεψε την είσοδο του Μπολσονάρο και της οικογένειάς του στις ΗΠΑ και ο Μπολσονάρο ευχαρίστησε την αμερικανική κυβέρνηση και τον αμερικανικό λαό.
  • Ο Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» το κρυφό ταξίδι του Μπολσονάρο, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος είχε παραδώσει το διαβατήριό του όταν του ζητήθηκε.
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Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, ο οποίος ταξίδεψε κρυφά στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας, δήλωσε ότι σκοπεύει να ζητήσει μόνιμη διαμονή στη χώρα.

Ο Μπολσονάρο ενδέχεται να αντιμετωπίσει πολιτικές πιέσεις και ποινική δίωξη σε περίπτωση που επιστρέψει στη Βραζιλία, καθώς διεξάγονται δύο διαφορετικές έρευνες για ποινικά αδικήματα σε βάρος του.

Ο Μπολσονάρο, ο οποίος κατέφυγε στο Μαϊάμι με την οικογένειά του μετά την ήττα του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας, δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Epoch Times» ότι θα συνεχίσει τις πολιτικές του δραστηριότητες στη Βραζιλία από το εξωτερικό.

Ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπερασπιστεί τη χώρα του από τις ΗΠΑ και ότι θα συνεχίσει να επικοινωνεί με τους πολιτικούς του υποστηρικτές και να λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις.

Αίτημα για μόνιμη διαμονή από την κυβέρνηση Τραμπ

Ευχαριστώντας τον αμερικανικό λαό και τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την υποδοχή που επιφύλαξαν σε αυτόν και την οικογένειά του, ο Μπολσονάρο δήλωσε ότι εργάζεται προς την κατεύθυνση της απόκτησης μόνιμης διαμονής στις ΗΠΑ με νόμιμα μέσα.

Ο Μπολσονάρο σημείωσε ότι πιστεύει ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ένα φορτωμένο πρόγραμμα μετά την ήττα των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, θα περιμένει μια πιο κατάλληλη στιγμή για να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Είπε επίσης ότι οι Αμερικανοί που συνάντησε στους δρόμους, στα εστιατόρια και στα αεροδρόμια κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ είχαν εκφράσει την υποστήριξή τους προς αυτόν, προσθέτοντας ότι η ενθάρρυνσή τους του είχε δώσει δύναμη.

Το κρυφό ταξίδι μετά την ήττα

Μετά την ήττα του Μπολσονάρο στις τελευταίες εκλογές της Βραζιλίας, ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, ενώ του είχε δοθεί προθεσμία για να παραδώσει το διαβατήριό του. Ωστόσο, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι, πριν λήξει η προθεσμία αυτή, είχε φύγει κρυφά από τη χώρα και ταξίδεψε μέσω Αργεντινής και Ισημερινού στο Μαϊάμι.

Ο Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε «ντροπιαστικό» το γεγονός ότι ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο εγκατέλειψε τη χώρα παρά την απαγόρευση ταξιδιού, σημειώνοντας ότι ο ίδιος είχε παραδώσει το διαβατήριό του όταν του είχε ζητηθεί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης, το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο διεξάγει έρευνα εναντίον του Φλάβιο Μπολσονάρο για καταγγελίες παράνομης χρηματοδότησης που σχετίζονται με την ταινία «Dark Horse», μια βιογραφική ταινία για τον πατέρα του.

Οι βραζιλιάνικες εφημερίδες «O Estado de S. Paulo» και «O Globo» ανέφεραν επίσης ότι ο Μπολσονάρο ήταν ύποπτος σε μια ξεχωριστή έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που φέρεται να συνδέεται με τον στενό του φίλο και δικηγόρο, Γουίλερ Τομάζ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αντιμετώπιζε τα αποτελέσματα των εκλογών στη Βραζιλία με σκεπτικισμό και ότι είχε επιτρέψει στον Μπολσονάρο και την οικογένειά του να εισέλθουν στις ΗΠΑ.

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