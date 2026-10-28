Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αυτοανακηρύσσεται από τις ΗΠΑ πρόεδρος της Βραζιλίας μετά την εκλογική ήττα

Snapshot Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αυτοανακηρύχθηκε νόμιμος εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας, παρά την εκλογική του ήττα.

Ισχυρίστηκε πως ο πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και το Ανώτατο Δικαστήριο στέρησαν τη νίκη του μέσω εκλογικού πραξικοπήματος χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις.

Διεθνείς παρατηρητές επιβεβαίωσαν ότι οι εκλογές ήταν δίκαιες.

Ο Μπολσονάρου και η οικογένειά του μετέβησαν μυστικά στο Μαϊάμι, όπου έλαβαν θεωρήσεις εισόδου στις ΗΠΑ.

Αρνήθηκε να παραδώσει τα διαβατήριά του μετά από δικαστική εντολή που σχετίζεται με έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων. Snapshot powered by AI

Ο βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου αυτοανακηρύχθηκε σήμερα νόμιμος εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας, ισχυριζόμενος πως ένα εκλογικό πραξικόπημα του αριστερού προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας τού στέρησε τη νίκη του.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος έχασε την Κυριακή τις προεδρικές εκλογές και αναχώρησε από τη Βραζιλία για το Μαϊάμι, όπου ο ίδιος και η οικογένειά του έλαβαν θεωρήσεις εισόδου στις ΗΠΑ, ευχαρίστησε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι που τον βοήθησαν να φύγει από τη χώρα του και τον καλωσόρισαν.

«Θέλω να πω, όχι μόνο στους 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους μου, αλλά στον βραζιλιανό λαό, ότι είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος και ότι οι εγκληματίες που έκλεψαν τις εκλογές της Βραζιλίας είναι μέρος μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει εγκαθιδρύσει μια τυραννία», δήλωσε σε ανοικτή επιστολή που οι σύμμαχοί του μοιράστηκαν με δημοσιογράφους.

Ο Μπολσονάρου δεν παρέσχε αποδείξεις για την υποτιθέμενη εκλογική νοθεία. Διεθνείς παρατηρητές διαπίστωσαν ότι οι εκλογές της Κυριακής ήταν δίκαιες.

Ο Μπολοσνάρου και η οικογένειά του έφθασαν σήμερα στο Μαϊάμι, αναχωρώντας από τη Βραζιλία αφού ο ηττηθείς προεδρικός υποψήφιος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με εντολή του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας να παραδώσει τα διαβατήριά του. Αναχώρησε κάτω από πέπλο μυστικότητας μετά τη δικαστική εντολή, η οποία σχετίζεται με έρευνα για ξέπλυμα χρημάτων. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε ενοχή.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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