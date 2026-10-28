ΟΗΕ: Ένταση Αμερικανών και Κουβανών αξιωματούχων - «Είστε ψεύτης» - «Κάνε πίσω, εδώ δεν είναι Αβάνα»

Snapshot Στη Γενική Συνέλευση του ΟΕ σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Αμερικανών και Κουβανών αξιωματούχων κατά τη συζήτηση για το ψήφισμα καταδίκης του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, κατηγόρησε την κουβανική κυβέρνηση για διαφθορά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την κουβανική αντιπροσωπεία.

Στην ψηφοφορία για το ψήφισμα, 130 χώρες υποστήριξαν την καταδίκη του εμπάργκο, ενώ 17, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ψήφισαν κατά και 25 απείχαν, με σημαντική μείωση της υποστήριξης σε σχέση με πέρυσι.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει αυστηρότερα μέτρα κατά της Κούβας, ενώ η Κούβα κατηγορεί την Ουάσινγκτον για υποκρισία λόγω της ταυτόχρονης απαίτησης για οικονομικό άνοιγμα και επιβολή κυρώσεων.

Παρά το μη δεσμευτικό χαρακτήρα του ψηφίσματος, αυτό αντικατοπτρίζει την παγκόσμια κοινή γνώμη και καταδεικνύει την εντεινόμενη διπλωματική ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Snapshot powered by AI

Σε καβγά μεταξύ αξιωματούχων ΗΠΑ και Κούβας μετατράπηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, την ώρα που ψηφιζόταν η ετήσια καταδίκη του οικονομικού αποκλεισμού που έχει επιβάλλει εδώ και δεκαετίες η Ουάσινγκτον στην Αβάνα.

Πρόκειται για το τελευταίο από τα πολλά επεισόδια που έχουν γίνει σε δημόσια θέα, σε μία περίοδο που η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να επιβάλλει περισσότερο αυστηρά μέτρα κατά της Κούβας, οδηγώντας το νησί σε ακραία φτώχεια, πολύωρες διακοπές ρεύματος και ελλείψεις βασικών ειδών.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε λίγο μετά την ανάληψη του λόγου από τον πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, ο οποίος τάχθηκε κατά της υποστήριξης του ετήσιου ψηφίσματος που καταδικάζει το δεκαετές οικονομικό εμπάργκο των ΗΠΑ εναντίον της νησιωτικής χώρας.

Καθώς ο Γουόλτς περιέγραφε λεπτομερώς τα χρόνια φερόμενης διαφθοράς από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση, μέλη της κουβανικής αντιπροσωπείας, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, άρχισαν να χτυπούν με δύναμη το τραπέζι τους και να φωνάζουν ζητώντας να δοθεί ο λόγος για θέμα τάξης.

Στη συνέχεια, καθώς αξιωματούχοι του ΟΗΕ προσπαθούσαν να κατευνάσουν τις εκρήξεις, ο Ροδρίγκες Παρίγια περπάτησε κατά μήκος του διαδρόμου προς τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και φώναξε στον Γουόλτς: «Είσαι ψεύτης!»

Ο Γουόλτς απάντησε: «Καταλαβαίνεις με ποιον έχεις να κάνεις; Εδώ είναι η Αμερική. Κάνε πίσω.». Μάλιστα, η ένταση οδήγησε στην παρέμβαση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ώστε να δωθεί ο χρόνος στον Αμερικανό ομιλητή, ώστε να ολοκληρώσει.

Αν και η στιγμή αυτή αποτέλεσε μια συγκλονιστική απόκλιση από την παραδοσιακή διπλωματική ευπρέπεια του ΟΗΕ, αποτύπωσε τέλεια τις εντεινόμενες εντάσεις μεταξύ της Κούβας και των ΗΠΑ, καθώς η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να επιβάλει αλλαγές στο πολιτικό σύστημα της Κούβας, εντείνοντας την ήδη σκληρή οικονομική εκστρατεία της.

Κουβανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης τονίσει επανειλημμένα ότι, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι απαιτούν από την Κούβα να ανοίξει τις πόρτες της στις ιδιωτικές επενδύσεις, η Ουάσινγκτον συνεχίζει να επιβάλλει κυρώσεις που παρεμποδίζουν ακριβώς το οικονομικό άνοιγμα που επιδιώκει εδώ και δεκαετίες.

Οι έντονες αντιδράσεις της Τρίτης σημειώθηκαν μία εβδομάδα μετά από μια παρόμοια αντιπαράθεση μεταξύ του Waltz και του Κουβανού ομολόγου του, Ernesto Soberón Guzmán, έξω από μια συζήτηση που διοργάνωσαν οι ΗΠΑ με Κουβανούς αντιφρονούντες και πρώην κρατούμενους, η οποία είχε ως στόχο να αναδείξει τους ισχυρισμούς για την καταπιεστική συμπεριφορά της κυβέρνησης του νησιού.

Ο Waltz και άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ αξιοποιούν αυτές τις δημόσιες εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις στο πλαίσιο του παγκόσμιου οργανισμού για να προσπαθήσουν να πείσουν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να ψηφίσουν την Τετάρτη κατά του ετήσιου ψηφίσματος, το οποίο αποσκοπεί στην καταγγελία της «πολιτικής μέγιστης πίεσης» της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά της Κούβας.

Σημαντική η αύξηση των κρατών στο πλευρό των ΗΠΑ

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 130 χώρες τάχθηκαν υπέρ του ψηφίσματος, 25 απείχαν και 17 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ψήφισαν κατά. Πέρυσι, η καταμέτρηση ήταν 165-7, με 12 αποχές. Αρκετές δυτικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ιταλία, απείχαν για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.

«Είμαι ικανοποιημένος που τόσες πολλές χώρες πλέον, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων οικονομιών όπως η Κορέα, η Γερμανία και άλλες, έχουν αλλάξει τη στάση τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Mike Waltz, μετά την ψηφοφορία.

«Η διπλωματία απαιτεί χρόνο, αλλά τώρα που ο αριθμός των χωρών που έχουν αλλάξει στάση έχει τριπλασιαστεί, αναμένουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχίσει να ενισχύεται», πρόσθεσε.

Τα τελευταία 34 χρόνια, το ψήφισμα έχει λάβει συντριπτική υποστήριξη. Πέρυσι, η ψηφοφορία ήταν 165-7, με 12 αποχές. Η Αργεντινή, η Ουκρανία και η Ουγγαρία αντιτάχθηκαν στο μέτρο για πρώτη φορά.

Ο Καναδάς έχει ψηφίσει σταθερά υπέρ του ετήσιου ψηφίσματος. Νωρίτερα φέτος, το Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά ανακοίνωσε ότι θα παρέχει 5,5 εκατομμύρια δολάρια σε νέα βοήθεια προς τους Κουβανούς, μετά τα 8 εκατομμύρια δολάρια που είχε διαθέσει τον Φεβρουάριο ως επείγουσα χρηματοδότηση για την ενίσχυση της επισιτιστικής βοήθειας προς τη χώρα.

Αν και τέτοια ψηφίσματα δεν είναι νομικά δεσμευτικά, αντανακλούν την παγκόσμια κοινή γνώμη.

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