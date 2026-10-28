Βραζιλία: Στο Μαϊάμι ο Φλάβιο Μπολσονάρο μετά την εντολή να παραδώσει το διαβατήριό του

Έρευνα του Ανώτατου Δικαστηρίου Βραζιλίας βρίσκεται σε εξέλιξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Ελένη Ευστρατίου

Βραζιλία: Στο Μαϊάμι ο Φλάβιο Μπολσονάρο μετά την εντολή να παραδώσει το διαβατήριό του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Φλάβιο Μπολσάρο ταξίδεψε μυστικά από τη Βραζιλία στο Μαϊάμι μετά την ήττα του στις εκλογές και την έναρξη δικαστικών ερευνών εναντίον του.
  • Εκκρεμούν δύο έρευνες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με μεταφορά 70 εκατομμυρίων δολαρίων σε ταινία για τον πατέρα του.
  • Η κοινοβουλευτική ασυλία του Μπολσονάρο λήγει τον Ιανουάριο του 2027, ενώ αρνείται τις κατηγορίες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.
  • Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε το ταξίδι του Μπολσονάρο στις ΗΠΑ και αμφισβήτησε τη νομιμότητα των βραζιλιάνικων εκλογών.
  • Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε «ντροπιαστική» την αναχώρηση του Μπολσονάρο και δήλωσε πως όσοι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν δεν φοβούνται.
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Στο Μαϊάμι των ΗΠΑ προσγειώθηκε σήμερα ο Φλάβιο Μπολσονάρο και η οικογένειά του, μετά την ήττα του στις εκλογές της Βραζιλίας και την έναρξη δικαστικών ερευνών σε βάρος του.

Ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής ηττήθηκε από τον αριστερό αντίπαλό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Στη συνέχεια εκδόθηκε δικαστική εντολή εναντίον του ύστερα από έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με το BBC και του ζητήθηκε να παραδώσει το διαβατήριό του.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο έρευνες που αφορούν στη μεταφορά σχεδόν 70 εκατομμυρίων δολαρίων από την ιδιωτική τράπεζα Banco Master προς την ταινία «Dark Horse», μια βιογραφική ταινία για τον πατέρα του Φλάβιο και πρώην πρόεδρο της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος εκτίει ποινή κατ’ οίκον περιορισμού για προσπάθεια παραποίησης του προηγούμενου εκλογικού αποτελέσματος στη Βραζιλία.

Η δεύτερη έρευνα αφορά φερόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατηγορίες τις οποίες ο Μπολσονάρο αρνείται. Οι δύο αυτές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη από το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βραζιλίας, ενώ η κοινοβουλευτική του ασυλία αναμένεται να αφαιρεθεί στις 31 Ιανουαρίου 2027, όταν λήγει η οκταετής θητεία του στη Γερουσία.

Ταξίδι υπό άκρα μυστικότητα

Χωρίς να γίνει αντιληπτός από τις Αρχές και τα μέσα της Βραζιλίας, ο Μπολσονάρο έφυγε προς την Αργεντινή αργά το βράδυ της Τρίτης. Από εκεί μεταφέρθηκε στον Ισημερινό και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε πλάνα που κατέγραψε το Reuters TV διακρίνεται ο Μπολσονάρο, η σύζυγός του και οι δύο κόρες τους να αποβιβάζονται από το αεροσκάφος Gulfstream G400 και να κατευθύνονται στο αεροδρόμιο Miami-Opa Locka.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι θα υποστηρίξει το ταξίδι του Μπολσονάρο στις ΗΠΑ. «Θα το ενέκρινα. Νομίζω ότι είναι καλοί άνθρωποι», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Μπολσονάρο δεν έχει ακόμη παραδεχτεί την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίζει τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Βραζιλιάνου γερουσιαστή, ότι υπήρχαν προβλήματα στον τρόπο διεξαγωγής τους.

Μάλιστα, ζήτησε την ακύρωση των αποτελεσμάτων, καταγγέλλοντας πιθανή αθέμιτη πρακτική λόγω της παράτασης του χρόνου ψηφοφορίας στη Βραζιλία, η οποία ζητήθηκε τόσο από το δικό του κόμμα όσο και από τον αντίπαλό του, τον πρόεδρο Λούλα.

«Οι εκλογές ήταν πραγματικά περίεργες και τις θεώρησα απαράδεκτες», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη στο BBC ότι η κυβέρνηση θα εκδώσει βίζες στον Μπολσονάρο και την οικογένειά του.

Λούλα: «Ντροπιαστική» η αναχώρηση Μπολσονάρο

Ο πρόσφατα επανεκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα αναφέρθηκε την Τρίτη στην αναχώρηση του Μπολσονάρο από τη Βραζιλία, χαρακτηρίζοντάς την «ντροπιαστική».

Τα σχόλιά του έγιναν πριν γνωστοποιηθεί που βρίσκεται ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής.

«Λυπάμαι που ο Φλάβιο έφυγε από τη Βραζιλία, γιατί εδώ θα μπορούσε να αποδείξει ότι οι κατηγορίες δεν ισχύουν. Το γεγονός ότι έφυγε από τη Βραζιλία είναι ντροπή. Όταν μου ζήτησαν το διαβατήριό μου, το παρέδωσα. Για την οικογένεια Μπολσονάρο, η Βραζιλία είναι η δεύτερη πατρίδα: η πρώτη είναι οι ΗΠΑ. Όσοι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν», δήλωσε ο Λούλα.

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