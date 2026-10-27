Τραμπ: «Στημένες» οι προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία ως «στημένες».

Ο Τραμπ αμφισβήτησε τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων και τη δίωρη παράταση της ψηφοφορίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν υποστήριξε επισήμως κανέναν υποψήφιο, αλλά είχε χαιρετίσει τη νίκη του Φλάβιο Μπολσονάρου στον πρώτο γύρο.

Στον δεύτερο γύρο, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επανεκλέχθηκε με 51,8% των ψήφων έναντι 48,2% του Μπολσονάρου.

Ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου είναι γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε για απόπειρα πραξικοπήματος. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Δευτέρα «στημένες» τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία, την επομένη της επικράτησης του κεντροαριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα απέναντι στον συντηρητικό Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως του έκανε πολύ κακή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο έγινε η καταμέτρηση των ψήφων, επισημαίνοντας πως ήταν «πολύ παράξενη» η δίωρη παράταση της ψηφοφορίας.

«Δεν υποστήριξα κανέναν, αλλά έμοιαζε με άλλη μια στημένη εκλογή», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για μια προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δεν είχε στηρίξει ανοικτά τον Φλάβιο Μπολσονάρο, αλλά είχε χαιρετίσει τη «μεγάλη νίκη» του στον πρώτο γύρο των εκλογών, όταν ο γερουσιαστής - γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022), ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος - είχε επικρατήσει του Λούλα.

Στον δεύτερο γύρο, όμως, ο Λούλα διέψευσε τα προγνωστικά και εξασφάλισε την επανεκλογή του, επικρατώντας με 51,8% των ψήφων έναντι 48,2% για τον Μπολσονάρου.

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