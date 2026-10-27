Θρίλερ στη Βραζιλία: Φέρεται να διέφυγε στις ΗΠΑ ο Φλάβιο Μπολσονάρου

Snapshot Ο Φλάβιο Μπολσονάρου φέρεται να διέφυγε από τη Βραζιλία προς τις ΗΠΑ, ζητώντας πολιτικό άσυλο στη Φλόριντα.

Η αναχώρηση του Μπολσονάρου οργανώθηκε από νομικό σύμβουλο και έχει ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά.

Πέρασε πεζός τα σύνορα με την Αργεντινή και σχεδίαζε να συνεχίσει με ιδιωτικό τζετ προς τις ΗΠΑ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ακύρωσε το διαβατήριό του λόγω ποινικής έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων ύψους 905 εκατ. δολαρίων.

Ο Μπολσονάρου δεν παρέδωσε το διαβατήριό του και δεν εμφανίστηκε για να συμμορφωθεί με τη δικαστική εντολή. Snapshot powered by AI

Έντονος αναβρασμός επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό της Βραζιλίας στον απόηχο των προεδρικών εκλογών. Σύμφωνα με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα του εγχώριου και διεθνούς Τύπου, ο ηττημένος της κάλπης, Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του φυλακισμένου για 27 χρόνια πρώην προέδρου Ζαίχ Μπολσονάρου, εγκατέλειψε τη χώρα με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες μετά την οριακή επικράτηση του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Metrópoles και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN Brasil, ο υποψήφιος ταξιδεύει προς τη Φλόριντα μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του, με φερόμενο σκοπό να ζητήσει πολιτικό άσυλο. Η εφημερίδα Folha de S. Paulo σημειώνει ότι η αναχώρηση οργανώθηκε από νομικό σύμβουλο της οικογένειας, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως για την άφιξή του έχει ενημερωθεί και η αμερικανική πλευρά.

Μέσω Αργεντινής

Το χρονικό της υπόθεσης, ωστόσο, φέρεται να περιλαμβάνει και ενδιάμεσο σταθμό. Όπως μετέδωσαν μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα της Αργεντινής, ο Μπολσονάρου πέρασε πεζός τα σύνορα με τη γειτονική χώρα το βράδυ της Δευτέρας, με αρχικό σχέδιο να επιβιβαστεί σε ιδιωτικό τζετ στο Πουέρτο Ιγκουασού. Καθώς δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή της εξόδου του από τις αρχές της Βραζιλίας, η ομοσπονδιακή αστυνομία ερευνά πλέον τα δεδομένα της φυγής σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αργεντινής.

Η αποχώρηση του πολιτικού από τη χώρα συμπίπτει με κρίσιμες δικαστικές εξελίξεις. Αμέσως μετά τις εκλογές, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας προχώρησε στην ακύρωση του διαβατηρίου του, δίνοντάς του αυστηρή προθεσμία να το παραδώσει μέχρι το πρωί της Τρίτης. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο εν εξελίξει ποινικής έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ύψους 905 εκατομμυρίων δολαρίων, μέσω εταιρειών στοιχηματισμού. Ο ίδιος, σε βίντεο που είχε αναρτήσει νωρίτερα, είχε δηλώσει πως δεν σκόπευε να εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ δεν προσήλθε για να παραδώσει το ταξιδιωτικό του έγγραφο.

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