Τραμπ: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου μπορεί να παραμείνει στη χώρα «όσο θέλει»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Τραμπ είπε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον γερουσιαστή Μπολσονάρου.

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Τραμπ: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου μπορεί να παραμείνει στη χώρα «όσο θέλει»
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Φλάβιο Μπολσονάρου μπορεί να παραμείνει στις ΗΠΑ όσο θέλει και δεν σκοπεύει να τον συναντήσει.
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν άμεση εμπλοκή στη φυγή του Φλάβιο Μπολσονάρου από τη Βραζιλία.
  • Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έφυγε από τη Βραζιλία για να αποφύγει δίωξη στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
  • Ο Φλάβιο δεν αναγνώρισε την ήττα του στις προεδρικές εκλογές και έκανε λόγο για εκλογική νοθεία, παρά τις διαψεύσεις.
  • Ο Φλάβιο Μπολσονάρου δήλωσε ότι σκοπεύει να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία της Βραζιλίας σύντομα.
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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο ότι ο βραζιλιάνος γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος κατέφυγε στις ΗΠΑ μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, μπορεί να παραμείνει στη χώρα «όσο θέλει».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, ο Τραμπ είπε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον γερουσιαστή Μπολσονάρου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στην Ατλάντα, ότι η Ουάσινγκτον δεν είχε «άμεση εμπλοκή» στη φυγή του Μπολσονάρου από τη Βραζιλία.

Ο βραζιλιάνος γερουσιαστής είχε δηλώσει την Παρασκευή πως αναχώρησε οικογενειακώς από τη Βραζιλία για να αποφύγει τη δίωξη. Σε βίντεο που κοινοποίησε μέσω Instagram, ανέφερε ότι τη Δευτέρα – μετά την επίσκεψη στον πατέρα του, τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου ο οποίος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό – η αστυνομία τον ενημέρωσε ότι του αφαιρούνται τα διαβατήρια στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

«Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας», υποστήριξε ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος δεν αναγνώρισε την ήττα του από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λούλα στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Έκανε λόγο για «εκλογική νοθεία», παρά τις διαψεύσεις τόσο από το ίδιο του το κόμμα όσο και από τη δικαιοσύνη. Προέβλεψε ότι η Βραζιλία θα «χρεοκοπήσει» υπό τον Λούλα και δήλωσε έτοιμος να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας. «Δεν μιλάω για το 2030, αλλά για νωρίτερα», δήλωσε με νόημα.

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