Τραμπ για Φλάβιο Μπολσονάρου: «Δεν θα ανακατευτώ» – «Παράξενες» οι εκλογές στη Βραζιλία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα παρέμβει στην υπόθεση του Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στις ΗΠΑ μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα, αρνείται να αναγνωρίσει τη νίκη του Λούλα και δηλώνει ότι θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ήττα του Μπολσονάρου ήταν σημαντική, με διαφορά πάνω από τέσσερα εκατομμύρια ψήφους υπέρ του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, που κέρδισε την τέταρτη θητεία του.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου μετέβη στις ΗΠΑ μέσω Αργεντινής και Ισημερινού, ενώ οι αμερικανικές αρχές επιβεβαίωσαν την έκδοση θεωρήσεων εισόδου για αυτόν και την οικογένειά του.

Ο Μπολσονάρου έχει βρεθεί στο παρελθόν υπό έρευνα για υποθέσεις διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος στη Βραζιλία. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να παρέμβει στην υπόθεση του Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος έφυγε από τη Βραζιλία μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές και βρίσκεται πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Βραζιλιάνου γερουσιαστή, ο οποίος αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών και υποστηρίζει ότι είναι ο «πραγματικός» ηγέτης της χώρας, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Δεν θα ανακατευτώ». Πρόσθεσε πάντως ότι οι εκλογές στη Βραζιλία ήταν «πολύ παράξενες» και επανέλαβε ότι θεωρεί πως ο Φλάβιο Μπολσονάρου και η οικογένειά του έχουν αντιμετωπιστεί άδικα.

Ο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα κέρδισε την Κυριακή τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, εξασφαλίζοντας τέταρτη θητεία στην προεδρία. Η διαφορά του από τον Φλάβιο Μπολσονάρου ξεπέρασε τα τέσσερα εκατομμύρια ψήφους. Ο Μπολσονάρου αρνήθηκε αρχικά να αναγνωρίσει την ήττα του και ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την ακύρωση του αποτελέσματος, αν και το κόμμα του, το Φιλελεύθερο Κόμμα, αναγνώρισε στη συνέχεια επισήμως τη νίκη του Λούλα.

«Θα ηγηθώ της αντιπολίτευσης από τις ΗΠΑ»

Την Τετάρτη ο Φλάβιο Μπολσονάρου δημοσίευσε μήνυμα προς τον βραζιλιάνικο λαό και τη διεθνή κοινότητα, ανακοινώνοντας ότι θα ηγηθεί της αντιπολίτευσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην πρώτη εκδοχή της ανακοίνωσής του αυτοχαρακτηριζόταν «εκλεγμένος πρόεδρος». Λίγο αργότερα τη διέγραψε και ανάρτησε νέο κείμενο, στο οποίο δήλωνε ότι είναι ο «νόμιμος ηγέτης» της Βραζιλίας και κατηγορούσε, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία, τους αντιπάλους του ότι «έκλεψαν» τις εκλογές.

Ο Μπολσονάρου έφυγε από τη Βραζιλία μέσω Αργεντινής και Ισημερινού και έφτασε μαζί με μέλη της οικογένειάς του σε αεροδρόμιο κοντά στο Μαϊάμι. Είχε προηγηθεί αίτημα της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Βραζιλίας να παραδώσει τα διαβατήριά του, μετά από επίσκεψή του στον φυλακισμένο πατέρα του, πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Φλάβιο Μπολσονάρου και η οικογένειά του είχαν λάβει θεωρήσεις εισόδου στις ΗΠΑ και ότι, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, τους επιτράπηκε η είσοδος στη χώρα. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ενέκρινε την άφιξη του Βραζιλιάνου πολιτικού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έχει βρεθεί τα προηγούμενα χρόνια στο επίκεντρο ερευνών της βραζιλιάνικης Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων για υποθέσεις διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος.

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