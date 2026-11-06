Μπολσονάρου: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που φέρεται να χρηματοδότησε τη διαφυγή του στις ΗΠΑ

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, έφτασε στη Φλόριντα επιβαίνοντας σε ιδιωτικό αεροσκάφος μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του

Μίλτος Τσεκούρας

Μπολσονάρου: Ποιος είναι ο επιχειρηματίας που φέρεται να χρηματοδότησε τη διαφυγή του στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο επιχειρηματίας και πιλότος Φερνάντο Μαρτίν Μπογέ φέρεται να ήταν μεσάζων για τη χρηματοδότηση της πτήσης διαφυγής του Φλάβιο Μπολσονάρου από τη Βραζιλία προς τις ΗΠΑ.
  • Η πτήση αναχώρησε από το Πουέρτο Ιγουασού της Αργεντινής με αεροσκάφος της εταιρείας Baires Fly, μετά από κατάθεση 150.000 δολαρίων σε τραπεζικό λογαριασμό στην Αργεντινή.
  • Υπάρχουν αδιευκρίνιστες πτυχές στη μυστική επιχείρηση διαφυγής, που φέρεται να περιελάμβανε διέλευση μέσω Αργεντινής και Ισημερινού.
  • Η Αργεντινή διερευνά εάν η κυβέρνηση χρησιμοποίησε δημόσιους πόρους για τη διευκόλυνση της διαφυγής του Μπολσονάρου.
  • Ο Φλάβιου Μπολσονάρου αρνείται ότι έλαβε βοήθεια από οποιαδήποτε κυβέρνηση και δηλώνει πως θα κρατήσει μυστικά για τη διαφυγή του.
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Επιχειρηματίας και πιλότος με καταγωγή από την Αργεντινή, ο οποίος διαμένει στο Μαϊάμι, φέρεται να λειτούργησε ως μεσάζων για τη χρηματοδότηση της πτήσης με την οποία ο Φλάβιο Μπολσονάρου εγκατέλειψε τη Βραζιλία με προορισμό τις ΗΠΑ, μετά την εκλογική του ήττα τον περασμένο μήνα.

Την πληροφορία αποκάλυψε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πηγή που συμμετείχε στις σχετικές διευθετήσεις.

Ο Φλάβιου Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών από τον κεντροαριστερό Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έφτασε στις 28 Οκτωβρίου στη Φλόριντα των νοτιοανατολικών ΗΠΑ, επιβαίνοντας σε ιδιωτικό αεροσκάφος μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του.

Την περίοδο εκείνη, τα διαβατήρια του γιου του πρώην ακροδεξιού προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, είχαν ακυρωθεί στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση φερόμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Παρά τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αρκετές πτυχές της μυστικής επιχείρησης διαφυγής, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσω Αργεντινής και Ισημερινού, παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Ο Μπολσονάρου αναχώρησε κατά τη διάρκεια της νύχτας από το Πουέρτο Ιγουασού της Αργεντινής, πόλη κοντά στα σύνορα με τη Βραζιλία, με αεροσκάφος της αργεντίνικης αεροπορικής εταιρείας Baires Fly.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο επικεφαλής της εταιρείας, Λουίς Γκράντε, δήλωσε στο AFP ότι είχε δεχθεί επικοινωνία από έναν μεσίτη αεροπορικών υπηρεσιών (broker), ο οποίος κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ενδιάμεσος κατέθεσε 150.000 δολάρια σε τραπεζικό λογαριασμό στην Αργεντινή, με τα χρήματα να προέρχονται από λογαριασμό στις ΗΠΑ. Ο Γκράντε απέφυγε να αποκαλύψει την ταυτότητά του, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι δεν γνώριζε για λογαριασμό ποιου ενεργούσε.

Ποιος είναι ο ο μεσάζοντας

Ωστόσο, πηγή που συμμετείχε στις διαδικασίες και μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας, κατονόμασε ως μεσάζοντα τον Φερνάντο Μαρτίν Μπογέ, επιχειρηματία και πιλότο με έδρα το Μαϊάμι.

Σύμφωνα με στοιχεία του δημόσιου μητρώου επιχειρήσεων, ο Μπογέ συνδέεται με τουλάχιστον δύο εταιρείες στην περιοχή του Μαϊάμι, την Emerald Aviation και την Huracan USA. Το AFP επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί του, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση.

Δύο ανεξάρτητες πηγές από τον χώρο των αεροπορικών υπηρεσιών ανέφεραν, επίσης, ότι ο Λουίς Γκράντε και ο Φερνάντο Μαρτίν Μπογέ διατηρούν φιλικές σχέσεις και είχαν στο παρελθόν οικονομικές συναλλαγές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, η μίσθωση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε έπειτα από ενέργειες του Τζέισον Μίλερ, συμβούλου επικοινωνίας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, διαβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν είχε «άμεση εμπλοκή» στις διευθετήσεις που έγιναν για την αναχώρηση του Μπολσονάρου από τη Βραζιλία.

Παράλληλα, την Πέμπτη, η εισαγγελέας της Αργεντινής Παλόμα Οτσόα ζήτησε την έναρξη έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η κυβέρνηση του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι αξιοποίησε δημόσιους πόρους για να διευκολύνει τη διαφυγή του Βραζιλιάνου πολιτικού από τη χώρα του. Την πληροφορία μετέφερε στο AFP δικαστική πηγή.

Ο ίδιος ο Φλάβιου Μπολσονάρου, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στους New York Times, αρνήθηκε ότι έλαβε βοήθεια από οποιαδήποτε κυβέρνηση για να εγκαταλείψει τη Βραζιλία. Μάλιστα, υποστήριξε ότι θα πάρει «στον τάφο» του τα μυστικά που αφορούν τη διαφυγή του.

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