Τασούλας από Φυλάκιο «Ψιλής Άμμου»: Τα σύνορα της πατρίδας μας είναι σε καλά χέρια

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια των δυο πυροσβεστών

Μάνος Χατζηγιάννης

Τασούλας από Φυλάκιο «Ψιλής Άμμου»: Τα σύνορα της πατρίδας μας είναι σε καλά χέρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο «Ψιλής Άμμου» στη Σάμο και συνεχάρη τους στρατιώτες για την προσφορά τους στην πατρίδα.
  • Τόνισε ότι τα σύνορα της Ελλάδας, από τη Σάμο μέχρι τον Έβρο και το Καστελλόριζο, είναι σε καλά χέρια και προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες σε όποιον επιχειρήσει παραβίαση.
  • Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι και επαίνεσε την αυταπάρνηση των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Αναφέρθηκε στην 43η επέτειο από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει διεθνή αναγνώριση εκτός της Τουρκίας και ότι η Ελλάδα αγωνίζεται για την επανένωση της Κύπρου.
  • Τόνισε την ιστορική σημασία της ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα και επισήμανε την ανάπτυξη του νησιού μέσω του τουρισμού και των βελτιώσεων στις υποδομές.
Snapshot powered by AI

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σάμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετέβη σήμερα στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «Ψιλής Άμμου», όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής του 298ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Εθνοφυλακής Αντισυνταγματάρχης Εμμανουήλ Κατροτζανάκης και ενημερώθηκε για την κατάσταση στην περιοχή.

Παράλληλα, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, συνομίλησε και συνεχάρη τους στρατιώτες και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι «Εκατόν δεκατέσσερα χρόνια μετά την ανακήρυξη της ένωσης της Σάμου με τον εθνικό κορμό, που τιμήσαμε και γιορτάσαμε σήμερα, δεν μπορούσα παρά να επισκεφθώ και το Επιτηρητικό Φυλάκιο της «Ψιλής Άμμου». Ένα σημείο που απέχει από τα απέναντι τουρκικά παράλια λιγότερο από 1.500 μέτρα».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας αυτή την ένωση των νησιών του Αιγαίου με τη μητέρα πατρίδα την υπερασπίζονται αποφασιστικά, με υψηλό φρόνημα και την υπερασπίζονται στην πράξη. Και δε χρειάζεται αυτό να το διαλαλούν καθημερινά ή να το μετατρέπουν σε ένα προπαγανδιστικό πυροτέχνημα».

Όπως είπε «Η ουσία είναι μία: τα σύνορα της πατρίδας μας, είτε εδώ στην ακριτική Σάμο, είτε σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, από τον Έβρο έως το Καστελλόριζο, είναι σε καλά χέρια. Ο ελληνικός στρατός τα υπερασπίζεται και όποιος διανοηθεί οτιδήποτε θα το πληρώσει πανάκριβα».

Γεύμα προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάθισε σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Παρασκευάς Παπαγεωργίου, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Σάμου.

Κατά την αντιφώνησή του, ο κ. Τασούλας, αναφερόμενος στην τρέχουσα επικαιρότητα, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια των δυο πυροσβεστών χθες στο Ζεφύρι και εξήρε τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αυταπάρνηση, που επιδεικνύουν κατά την επιτέλεση του καθήκοντος.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «Σαν σήμερα, πριν από 43 χρόνια ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου" και πρόσθεσε ότι "Όλα αυτά τα χρόνια το ψευδοκράτος αυτό δεν έτυχε ουδεμιάς αναγνώρισης, πλην εκείνης της Τουρκίας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσε, την ίδια χρονιά, το 1983, αλλά και την επόμενη, ψηφίσματα με τα οποία καταδίκασε την ανακήρυξη και χαρακτήρισε αυτό το αποσχιστικό μόρφωμα νομικά άκυρο και ανυπόστατο» και συμπλήρωσε ότι «Έκτοτε ο Ελληνισμός, η Ελλάδα και η Κύπρος αγωνίζονται στο διεθνές στερέωμα, ώστε να επανενωθεί η Κύπρος και να αποτελέσει μια ενιαία πατρίδα, ευρωπαϊκή, λειτουργική, ενωμένη, χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις, και για τους Ελληνοκυπρίους και για τους Τουρκοκυπρίους».

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στην πορεία της Σάμου και των αγώνων της για απελευθέρωση και ένωση με την Ελλάδα και επισήμανε ότι σήμερα η Σάμος διεκδικεί το μέλλον της, διεκδικεί την προκοπή της, τα καταφέρνει και αξιοποιεί την ελευθερία, που τόσο δύσκολα κατέκτησε, αξιοποιώντας τον Τουρισμό και την αύξηση των αφίξεων και ενισχύοντας τις υποδομές της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:33ΚΟΣΜΟΣ

Χάος με τις αερομεταφορές στις ΗΠΑ: Ένοχο ένα router στο Άρκανσας

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλόννησο: Νεκρή 50χρονη- Την παρέσυρε με το φορτηγό και τη σκότωσε ο άνδρας της

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Επιχείρηση διάσωσης 69χρονης πεζοπόρου που ένιωσε αδιαθεσία σε χαράδρα

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Φυλάκιο «Ψιλής Άμμου»: Τα σύνορα της πατρίδας μας είναι σε καλά χέρια

18:03LIFESTYLE

Το άγριο mosh pit του κοινού στον χώρο των καθισμάτων ανάγκασε τους Slayer να διακόψουν τη συναυλία

18:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος της 34χρονης και των δύο ανηλίκων για εμπρησμό

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Η Εσθονία θα κλείσει τα συνοριακά σημεία διέλευσης με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Αρτοποιός για την τραγωδία στο Ζεφύρι: «Για κάποιο λόγο, που ερευνάται από την ΕΔΕ, βρέθηκαν στο χώρο του υπογείου» – Τι είπε για τις φιάλες οξυγόνου»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση τμήματος διατηρητέου κτηρίου στην Θεσσαλονίκη - Βίντεο

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Επιβεβαιώνει ότι το σύστημα αεράμυνας παραβιάστηκε από ιρανικές επιθέσεις

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας στο Μαρούσι με έναν νεκρό - Εικόνες Newsbomb

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Σχεδόν 1.500 μετανάστες έφτασαν στα Κανάρια Νησιά το Σάββατο σημειώνοντας τον υψηλότερο αριθμό από το 2020

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύσκεψη Μητσοτάκη με έξι δημάρχους για τον συντελεστή δόμησης στον Βόρειο Τομέα Αθηνών - Αύριο στο Μαξίμου 

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό δημοσίευμα: Σχέδιο δύο σταδίων για να πάρει η Τουρκία έξι F-35

16:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Αναστάτωση σε πτήση προς το Μιλάνο με μεθυσμένο επιβάτη που κρατούσε μαχαίρι κουζίνας

16:40LIFESTYLE

Γρηγόρης Βαλτινός: «Έκλεβα τσιγάρα από τον Ντασέν για να τα δίνω στην Μελίνα Μερκούρη»

16:40ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Νεκρός 48χρονος επιβάτης σε πλοίο από το Μπρίντεζι

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον Καρτερό - Σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο, στο νοσοκομείο ο μοτοσικλετιστής

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: «Τα σκευάσματα που μου έδωσε δεν ήταν απαγορευμένα όταν τα πήρα», λέει πρώην αθλητής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:19ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας στο Μαρούσι με έναν νεκρό - Εικόνες Newsbomb

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

18:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ζεφύρι: Κακουργηματική δίωξη σε βάρος της 34χρονης και των δύο ανηλίκων για εμπρησμό

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό δημοσίευμα: Σχέδιο δύο σταδίων για να πάρει η Τουρκία έξι F-35

12:14ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Αρτοποιός για την τραγωδία στο Ζεφύρι: «Για κάποιο λόγο, που ερευνάται από την ΕΔΕ, βρέθηκαν στο χώρο του υπογείου» – Τι είπε για τις φιάλες οξυγόνου»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης - Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάνης

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

18:03LIFESTYLE

Το άγριο mosh pit του κοινού στον χώρο των καθισμάτων ανάγκασε τους Slayer να διακόψουν τη συναυλία

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση τμήματος διατηρητέου κτηρίου στην Θεσσαλονίκη - Βίντεο

16:00LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα, θα είχα κάνει ένα παιδί»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος του βουλευτή Χατζηπέτρου σε μονομαχία με τον υπουργό Στάη το 1904

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον Καρτερό - Σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο, στο νοσοκομείο ο μοτοσικλετιστής

08:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μαριάνα Κατσιμίχα τραγούδησε Μαζωνάκη σε live στη Θεσσαλονίκη και συγκίνησε - Το βίντεο που έγινε viral

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

16:40LIFESTYLE

Γρηγόρης Βαλτινός: «Έκλεβα τσιγάρα από τον Ντασέν για να τα δίνω στην Μελίνα Μερκούρη»

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Οι 17 επιχειρήσεις στη Μύκονο, τα beach bars και τα χρέη στη Ρόδο

11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταστήματα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος του 2026 - Όλες οι ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ