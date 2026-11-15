Τασούλας από Φυλάκιο «Ψιλής Άμμου»: Τα σύνορα της πατρίδας μας είναι σε καλά χέρια

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο «Ψιλής Άμμου» στη Σάμο και συνεχάρη τους στρατιώτες για την προσφορά τους στην πατρίδα.

Τόνισε ότι τα σύνορα της Ελλάδας, από τη Σάμο μέχρι τον Έβρο και το Καστελλόριζο, είναι σε καλά χέρια και προειδοποίησε για σοβαρές συνέπειες σε όποιον επιχειρήσει παραβίαση.

Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι και επαίνεσε την αυταπάρνηση των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αναφέρθηκε στην 43η επέτειο από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει διεθνή αναγνώριση εκτός της Τουρκίας και ότι η Ελλάδα αγωνίζεται για την επανένωση της Κύπρου.

Τόνισε την ιστορική σημασία της ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα και επισήμανε την ανάπτυξη του νησιού μέσω του τουρισμού και των βελτιώσεων στις υποδομές. Snapshot powered by AI

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σάμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετέβη σήμερα στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «Ψιλής Άμμου», όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής του 298ου Μηχανοκίνητου Τάγματος Εθνοφυλακής Αντισυνταγματάρχης Εμμανουήλ Κατροτζανάκης και ενημερώθηκε για την κατάσταση στην περιοχή.

Παράλληλα, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, συνομίλησε και συνεχάρη τους στρατιώτες και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην πατρίδα.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι «Εκατόν δεκατέσσερα χρόνια μετά την ανακήρυξη της ένωσης της Σάμου με τον εθνικό κορμό, που τιμήσαμε και γιορτάσαμε σήμερα, δεν μπορούσα παρά να επισκεφθώ και το Επιτηρητικό Φυλάκιο της «Ψιλής Άμμου». Ένα σημείο που απέχει από τα απέναντι τουρκικά παράλια λιγότερο από 1.500 μέτρα».

Υπογράμμισε, επίσης, ότι «Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας αυτή την ένωση των νησιών του Αιγαίου με τη μητέρα πατρίδα την υπερασπίζονται αποφασιστικά, με υψηλό φρόνημα και την υπερασπίζονται στην πράξη. Και δε χρειάζεται αυτό να το διαλαλούν καθημερινά ή να το μετατρέπουν σε ένα προπαγανδιστικό πυροτέχνημα».

Όπως είπε «Η ουσία είναι μία: τα σύνορα της πατρίδας μας, είτε εδώ στην ακριτική Σάμο, είτε σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, από τον Έβρο έως το Καστελλόριζο, είναι σε καλά χέρια. Ο ελληνικός στρατός τα υπερασπίζεται και όποιος διανοηθεί οτιδήποτε θα το πληρώσει πανάκριβα».

Γεύμα προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάθισε σε γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Παρασκευάς Παπαγεωργίου, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Σάμου.

Κατά την αντιφώνησή του, ο κ. Τασούλας, αναφερόμενος στην τρέχουσα επικαιρότητα, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια των δυο πυροσβεστών χθες στο Ζεφύρι και εξήρε τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αυταπάρνηση, που επιδεικνύουν κατά την επιτέλεση του καθήκοντος.

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «Σαν σήμερα, πριν από 43 χρόνια ανακηρύχθηκε το ψευδοκράτος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου" και πρόσθεσε ότι "Όλα αυτά τα χρόνια το ψευδοκράτος αυτό δεν έτυχε ουδεμιάς αναγνώρισης, πλην εκείνης της Τουρκίας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσε, την ίδια χρονιά, το 1983, αλλά και την επόμενη, ψηφίσματα με τα οποία καταδίκασε την ανακήρυξη και χαρακτήρισε αυτό το αποσχιστικό μόρφωμα νομικά άκυρο και ανυπόστατο» και συμπλήρωσε ότι «Έκτοτε ο Ελληνισμός, η Ελλάδα και η Κύπρος αγωνίζονται στο διεθνές στερέωμα, ώστε να επανενωθεί η Κύπρος και να αποτελέσει μια ενιαία πατρίδα, ευρωπαϊκή, λειτουργική, ενωμένη, χωρίς εγγυήτριες δυνάμεις, και για τους Ελληνοκυπρίους και για τους Τουρκοκυπρίους».

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στην πορεία της Σάμου και των αγώνων της για απελευθέρωση και ένωση με την Ελλάδα και επισήμανε ότι σήμερα η Σάμος διεκδικεί το μέλλον της, διεκδικεί την προκοπή της, τα καταφέρνει και αξιοποιεί την ελευθερία, που τόσο δύσκολα κατέκτησε, αξιοποιώντας τον Τουρισμό και την αύξηση των αφίξεων και ενισχύοντας τις υποδομές της.

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