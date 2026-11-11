Τασούλας: Επίσκεψη στην Καστοριά γα τα 114 χρόνια από την απελευθέρωση

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας επισκέφθηκε την Καστοριά για να τιμήσει την 114η επέτειο απελευθέρωσής της.

Η απελευθέρωση της Καστοριάς το 1912 σηματοδότησε το τέλος πεντααιώνιου οθωμανικού ζυγού στη Δυτική Μακεδονία.

Η απελευθέρωση της πόλης ακολούθησε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και ήταν σημαντικό γεγονός στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο.

Η επέτειος τιμά τους αγώνες των Ελλήνων για τη διατήρηση της ελληνικότητας και την απελευθέρωση του τόπου.

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι διπλασίασαν την έκταση της Ελλάδας, με την απελευθέρωση σημαντικών περιοχών όπως η Καστοριά, η Κορυτσά και τα Ιωάννινα. Snapshot powered by AI

Στην Καστοριά βρέθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 114ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης.

Ο ΠτΔ παρακολούθησε τη δοξολογία που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου προεξάρχοντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Καστοριάς κ. Καλλινίκου.

Στη συνέχεια, κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο των Πεσόντων στην πλατεία Μακεδονομάχων και παρακολούθησε την παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας στην Καστοριά για τον εορτασμό της 114ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης. Eurokinissi/ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

«Πριν από 114 χρόνια, ελευθερώνεται η τελευταία μεγάλη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας»

Ο κ. Τασούλας προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, στις 26 Οκτωβρίου του 1912, το ελληνικό Γενικό Στρατηγείο έστρεψε το ενδιαφέρον του προς τη Δυτική Μακεδονία. Οι επόμενες 15 ημέρες υπήρξαν καθοριστικές για την έκβαση του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου.

Σαν σήμερα, 11 Νοεμβρίου, πριν από 114 χρόνια, ελευθερώνεται η τελευταία μεγάλη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας, η Καστοριά, ανήμερα του Αγίου Μηνά, που είναι και ο πολιούχος της. Με την απελευθέρωση της Καστοριάς κλείνει ένας μεγάλος κύκλος οθωμανικού ζυγού, που κράτησε πάνω από πέντε αιώνες, μέσα στους οποίους οι Έλληνες εδώ διατήρησαν την πίστη και την ελληνικότητά τους. Και έχοντας ως προανάκρουσμα τον Μακεδονικό Αγώνα, ήρθε η απελευθέρωση της Δυτικής Μακεδονίας και της Καστοριάς.

Τιμάμε βαθύτατα αυτή την επέτειο. Θυμόμαστε τους αγώνες που έκαναν για να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους και να ελευθερώσουν τον τόπο τους. Και πάνω σε αυτή τη μεγαλειώδη ελευθερία, που χτίστηκε πριν από 114 χρόνια, σήμερα η Καστοριά ατενίζει το μέλλον της αισιόδοξα και με αυτοπεποίθηση.

Αμέσως μετά την απελευθέρωση της Καστοριάς, ήρθε η απελευθέρωση της Κορυτσάς στη Βόρεια Ήπειρο και, λίγους μήνες αργότερα, των Ιωαννίνων. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ξεκίνησαν από τη Μελούνα, από τη μικρή Ελλάδα της Μελούνας, και διπλασίασαν την έκταση της χώρας.

Αυτή την Ελλάδα τιμάμε σήμερα, αυτή την Ελλάδα θυμόμαστε και είμαστε αποφασισμένοι να αναγνωρίσουμε το μεγαλείο της, αξιοποιώντας την ελευθερία μας για την ευημερία, την προκοπή και την ασφάλεια του ελληνικού λαού.

Χρόνια πολλά από την Καστοριά!»

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