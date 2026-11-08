Ρέθυμνο: Με μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε η 160η επέτειος του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 160ης επετείου του ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου στο Ρέθυμνο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ηγεσίας, καθώς και των τοπικών αρχών και φορέων.

Οι εκδηλώσεις της Κυριακής ξεκίνησαν το πρωί με τη Συνοδική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αρκαδίου.

Ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, στρατιωτικών Τμημάτων και Σωμάτων και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνης.

“Εδώ, στο Αρκάδι του Ρεθύμνου, πριν από 160 χρόνια, τον Νοέμβριο του 1866, γράφτηκε μία από τις σημαντικότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας”, τόνισε στο μήνυμά του για τα 160 χρόνια από την Αρκαδική εθελοθυσία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο ίδιος σημείωσε πως η παρέλαση ήταν εντυπωσιακή, τονίζοντας πως “ο στρατός και η μαθητική νεολαία μας έδειξαν ότι όχι μόνο τους ανήκει το μέλλον, αλλά και διαγράφεται πιο ελπιδοφόρο”.

Με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στους χώρους της Μονής και στο χώρο της πυριτιδαποθήκης και την Ιστορική Τράπεζα της Μονής.

Το απόγευμα σε μια σεμνή εκδήλωση στο σπίτιτου πολιτισμού ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακηρύχθηκε Επίτιμος δημότης Ρεθύμνου.