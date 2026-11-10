Τασούλας: Συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη, η οποία τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς της. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους ελέγχους που πραγματοποιεί το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο, σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος των φορέων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, καθώς και σε θέματα λειτουργίας και αποστολής του.

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