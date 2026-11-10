Τασούλας: Συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους ελέγχους που πραγματοποιεί το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σωτηρία Ντούνη, η οποία τον ενημέρωσε για θέματα της αρμοδιότητάς της. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους ελέγχους που πραγματοποιεί το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο, σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος των φορέων που υπάγονται στη δικαιοδοσία του, καθώς και σε θέματα λειτουργίας και αποστολής του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:40 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τασούλας: Συναντήθηκε με την Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
14:27 ∙ LIFESTYLE
Η Ναταλία Δραγούμη και η νοσταλγική ανατριχίλα του καλοκαιριού
08:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή
05:34 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ