Τασούλας από Σάμο: «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται»

Πραγματοποιούνται σήμερα στη Σάμο οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 114ης Επετείου της Ένωσης του νησιού με την Ελλάδα

Μίλτος Τσεκούρας

Τασούλας από Σάμο: «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη Σάμο γιορτάστηκε η 114η επέτειος της Ένωσης του νησιού με την Ελλάδα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.
  • Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά ούτε απειλείται.
  • Η Σάμος συμβολίζει την ασφάλεια και αυτοπεποίθηση των ακριτικών νησιών του Αιγαίου απέναντι σε κάθε απειλή.
  • Η ένωση της Σάμου με την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το 1912 υπό την ηγεσία του Θεμιστοκλή Σοφούλη.
  • Το νησί αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία, αξιοποιώντας την ελευθερία που κατέκτησε πριν από 114 χρόνια.
Snapshot powered by AI

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιούνται σήμερα στη Σάμο οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 114ης Επετείου της Ένωσης του νησιού με την Ελλάδα.

Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου προεξάρχοντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου, κατέθεσε στεφάνι στον Ανδριάντα του Θεμιστοκλή Σοφούλη στο Βαθύ και προέβη σε δήλωση τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται».

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:«Σήμερα από τη Σάμο, τιμούμε την πιο ιστορική επέτειο του ακριτικού αυτού νησιού. Τιμούμε την επέτειο της 11ης Νοεμβρίου 1912, όταν, πριν από 114 χρόνια, ο λαός της Σάμου, υπό την ηγεσία του Θεμιστοκλή Σοφούλη, κήρυξε επιτέλους την ένωση του νησιού με τη μητέρα πατρίδα, με την Ελλάδα.Από τότε, πέρασαν 114 χρόνια.

Η Σάμος, ελεύθερη πια, ακολουθεί την πορεία των ακριτικών νησιών του Αιγαίου. Πορεύεται με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για το αύριο. Η Σάμος δεν είναι πια ένα νησί που τελεί υπό ηγεμονία. Η Σάμος ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, παλεύει και πετυχαίνει την προκοπή της και συμβολίζει την ασφάλεια που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στις ακριτικές αυτές περιοχές νιώθουν απέναντι σε κάθε απειλή.

Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται. Και το παράδειγμα της Σάμου, που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τη γειτονική Τουρκία, είναι χαρακτηριστικό.Εν ελευθερία και με αυτοπεποίθηση φροντίζει για το μέλλον της, για το μέλλον των παιδιών της και αξιοποιεί την ελευθερία που κατέκτησε πριν από 114 χρόνια.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, από την ακριτική Σάμο!».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζω καθημερινά με αδρεναλίνη – Αυτή τη δουλειά την ερωτεύεσαι με πάθος, αλλιώς δεν την κάνεις - Όσες ζωές και να είχα θα την επέλεγα ξανά»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

13:42LIFESTYLE

Βαγγέλης Κακουριώτης: «Στα 16 μου έρχονταν θαυμαστές κάτω από το σπίτι μου»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της Ταξιαρχίας της Ράφα της Χαμάς

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Σάμο: «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος σύντροφος της

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι τρεις δράστες της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

13:06LIFESTYLE

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

12:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού» - Προκλητικοί οι προφυλακισμένοι γονείς του βρέφους

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Γονείς και παιδιά αφήνουν λουλούδια για την 53η επέτειο - «Πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά χωρίς να φοβούνται»

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα μετά από εκτροπή - Δύο τραυματίες

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά του Ηλία και του Γιώργου - Τι εξετάζουν οι Αρχές

12:14ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό

12:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Children of Dune: Η σειρά που πρέπει να δεις πριν ταξιδέψεις στον πλανήτη Αράκις

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για τα εννέα χρόνια από τη Μάνδρα: Τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει ακόμη να κάνουμε

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου»

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι - Αρτοποιός για τους δύο νεκρούς πυροσβέστες: «Έκαναν το καθήκον τους με τον καλύτερο τρόπο»

11:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φιλ Κόλινς: Τον αποθέωσαν και δάκρυσε στο Rock & Roll Hall of Fame - Η εμφάνιση στη σκηνή με δύο μπαστούνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά του Ηλία και του Γιώργου - Τι εξετάζουν οι Αρχές

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος σύντροφος της

11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταστήματα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος του 2026 - Όλες οι ημερομηνίες

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματέρο: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

13:06LIFESTYLE

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος του βουλευτή Χατζηπέτρου σε μονομαχία με τον υπουργό Στάη το 1904

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι τρεις δράστες της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού» - Προκλητικοί οι προφυλακισμένοι γονείς του βρέφους

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Βουλευτής από αντίπαλο κόμμα μου είπε ότι παίρνει μισό αγχολυτικό πριν μπει σε συνεδρίαση με την Κωνσταντοπούλου»

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται από τη Δευτέρα σε πέντε νέους κλάδους

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

13:42LIFESTYLE

Βαγγέλης Κακουριώτης: «Στα 16 μου έρχονταν θαυμαστές κάτω από το σπίτι μου»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν και τι δεν θα λειτουργήσει

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Θερμοπύλες για 99 χρόνια: Οι ιαματικές πηγές, ο διαγωνισμός του Υπερταμείου και η εκμετάλλευση του εμβληματικού τόπου

17:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πότε ξεκινάει η νηστεία των Χριστουγέννων – Τι τρώμε και τι όχι τη «Μικρή Σαρακοστή» - Η ειδική εξαίρεση και τι αλλάζει στις 18 Δεκεμβρίου

08:38LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Με κόκκινο κραγιόν και σκουφάκι Άγιου Βασίλη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της - Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Οι 17 επιχειρήσεις στη Μύκονο, τα beach bars και τα χρέη στη Ρόδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ