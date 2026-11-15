Κινέζοι εργάτες πετρελαίου ανακάλυψαν μια δεξαμενή φυσικού αερίου κάτω από ηφαιστειακά πετρώματα

Snapshot Η CNOOC ανακάλυψε μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου σε βάθος 5.770 μέτρων κάτω από ηφαιστειακά πετρώματα στη θάλασσα Μποχάι.

Το πηγάδι παρήγαγε περίπου 800.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου σε 24 ώρες, επιβεβαιώνοντας την υψηλή απόδοση της γεώτρησης.

Η ανακάλυψη ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας και μειώνει την εξάρτηση από εισαγωγές πετρελαίου.

Οι μηχανικοί της CNOOC ανέπτυξαν τρισδιάστατα σεισμικά συστήματα για την ακριβή εντόπιση κοιτασμάτων σε πολύπλοκα γεωλογικά περιβάλλοντα.

Η ανακάλυψη ανοίγει τον δρόμο για την εκμετάλλευση σημαντικών αποθεμάτων φυσικού αερίου με εκτιμώμενο όγκο ενός τρισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων στη Θάλασσα Μποχάι. Snapshot powered by AI

Κινέζοι εργάτες πετρελαίου έφτασαν σε δυσπρόσιτα κοιτάσματα υδρογονανθράκων μέσω γεωτρήσεων σε πυκνά ηφαιστειακά πετρώματα.

Ένα παραγωγικό πηγάδι εξορύχθηκε στον Κόλπο Μποχάι, μια εσωτερική θάλασσα στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας, όπου ήδη λειτουργούν τα μεγαλύτερα έργα παραγωγής πετρελαίου της χώρας. Το Reuters ήταν που αποκάλυψε την είδηση, επικαλούμενο την Εθνική Εταιρεία Υπεράκτιας Πετρελαϊκής Εταιρείας της Κίνας (CNOOC).

Οι εργασίες έλαβαν χώρα στο κεντρικό τμήμα της υδάτινης περιοχής κοντά στη λεκάνη Bozhong, γνωστή για τα πλουσιότερα αποθέματα υδρογονανθράκων στην περιοχή. Τα γεωτρύπανα έφτασαν σε βάθος 5.000 μέτρων, σταμάτησαν σε τελικό βάθος 5.770 μέτρων και διείσδυσαν ένα στρώμα που περιείχε αέριο πάχους άνω των 120 μέτρων.

Οι δοκιμαστικές εργασίες επιβεβαίωσαν την υψηλή απόδοση της εγκατάστασης: μέσα σε 24 ώρες, το πηγάδι παρήγαγε περίπου 800.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου και μια μικρή ποσότητα πετρελαίου.Αυτή η τεχνολογική επιτυχία βοηθά το Πεκίνο να ενισχύσει την ενεργειακή του ασφάλεια και να μειώσει την εξάρτησή του από εξωτερικές προμήθειες.

Παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, με παραγωγή περίπου 4,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, η εγχώρια ζήτηση υπερβαίνει την παραγωγική ικανότητα της χώρας, διατηρώντας την ιδιότητά της ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο.

Ο Xu Changyi, επικεφαλής επιστήμονας και επικεφαλής γεωλόγος του CNOOC, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί έχουν επικεντρωθεί στη μελέτη των διαδικασιών σχηματισμού κοιτασμάτων σε ακραία βάθη. Δήλωσε ότι το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε ήταν μια σημαντική ανακάλυψη που θα επιταχύνει την εξερεύνηση εξαιρετικά βαθιών οριζόντων και θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας σημαντικής επαρχίας που θα περιέχει φυσικό αέριο στη Θάλασσα Μποχάι με αποθέματα ενός τρισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας διευκρίνισαν ότι η σύνθετη γεωλογική δομή του βυθού σε τέτοια βάθη περιπλέκει σε μεγάλο βαθμό την πρόβλεψη των κοιτασμάτων. Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, οι μηχανικοί της εταιρείας ανέπτυξαν ιδιόκτητα συστήματα τρισδιάστατης σεισμικής εξερεύνησης βαθέων υδάτων. Αυτές οι νέες τεχνικές κατέστησαν δυνατό τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης των πόρων σε αρχαίους γεωλογικούς σχηματισμούς κρυμμένους βαθιά κάτω από τον πυθμένα.

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