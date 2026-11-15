Η Εσθονία θα κλείσει τα συνοριακά σημεία διέλευσης με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου, μετά από υποψίες για δολιοφθορά από τo Κεντρικό Διευθυντήριο Πληροφοριών της Ρωσίας (GRU).

Όπως δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών της βαλτικής χώρας, Μάγκνους Τσάχκνα, η Εσθονία θα κλείσει όλα τα συνοριακά σημεία διέλευσης με τη Ρωσία από την 1η Δεκεμβρίου.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από δύο απόπειρες εμπρησμού σε εταιρείες του αμυντικού κλάδου με έδρα την Εσθονία φέτος, οι οποίες, σύμφωνα με τις εσθονικές υπηρεσίες πληροφοριών, οργανώθηκαν από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, τη GRU.

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