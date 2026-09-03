Σάλος στην Εσθονία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας μετά το φιάσκο με ινδική επιχείρηση

Ο Χάνο Πέβκουρ υπέβαλε την παραίτησή του την Τετάρτη στο Ταλίν, καθώς ευρωπαϊκά κονδύλια κατέληξαν σε ινδική επιχείρηση χωρίς καμία εμπειρία στην παραγωγή πυρομαχικών.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σάλος στην Εσθονία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας μετά το φιάσκο με ινδική επιχείρηση
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την παραίτησή του ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας, Χάνο Πέβκουρ, καθώς η κυβέρνηση της χώρας βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρών αποκαλύψεων σχετικά με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αγορά πυρομαχικών που προορίζονταν για το ουκρανικό μέτωπο.

Όπως μετέδωσε η εσθονική δημόσια ραδιοτηλεόραση ERR, το Ταλίν είχε συνάψει συμφωνία το 2024 για την προμήθεια βλημάτων πυροβολικού, καταβάλλοντας προκαταβολικά 70 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό εκταμιεύθηκε απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη (European Peace Facility). Όμως, οι εταιρείες που επιλέχθηκαν για την υλοποίηση της παραγγελίας, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και ινδική επιχείρηση, δεν είχαν πουλήσει ποτέ στο παρελθόν ούτε ένα βλήμα πυροβολικού. Η υπόθεση έχει πάρει πλέον τη δικαστική οδό, με την Εσθονία να προσφεύγει κατά των συμβάσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Διαιτητικού Δικαστηρίου στο Στρασβούργο.

Ο Πέβκουρ, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του υπουργείου από το 2022, τοποθετήθηκε για την υπόθεση στο δημόσιο τηλεοπτικό κανάλι ETV, αναγνωρίζοντας ότι οφείλει να αναλάβει το βάρος για τον τομέα της ευθύνης του. «Παρότι ο υπουργός δεν μετράει κάλτσες και πυρομαχικά ούτε διεξάγει διαπραγματεύσεις για συμβόλαια, οι επικρίσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Ελέγχου, οι οποίες αφορούν κυρίως τις δραστηριότητες των Ενόπλων Δυνάμεων και του Κέντρου Αμυντικών Επενδύσεων, θέτουν ζήτημα πολιτικής ευθύνης», δήλωσε.

Τον περασμένο μήνα, η Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου της Εσθονίας είχε ασκήσει δριμεία κριτική στις αμυντικές δαπάνες της χώρας, εστιάζοντας στις επενδύσεις του στρατεύματος αλλά και στη λειτουργία του Εσθονικού Κέντρου Αμυντικών Επενδύσεων, του αρμόδιου φορέα για τις στρατιωτικές προμήθειες. Αναφερόμενος στις επίμαχες συμβάσεις, ο υπουργός Άμυνας της Εσθονίας υποστήριξε ότι δεν τις είχε διαβάσει, σημειώνοντας πως η πολιτική ηγεσία παραδοσιακά δεν υπεισέρχεται στις τεχνικές λεπτομέρειες των εξοπλιστικών πακέτων. Σύμφωνα με τον ίδιο, αποστολή του υπουργού είναι να λαμβάνει τη θεμελιώδη πολιτική απόφαση για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Επαφές με τις Βρυξέλλες για την ανάκτηση κονδυλίων

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη θεσπίστηκε πριν από τη ρωσική εισβολή του 2022 με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας, την πρόληψη εντάσεων και τη διατήρηση της διεθνούς σταθερότητας. Σταδιακά εξελίχθηκε στον κύριο μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Κρίστιαν Βίγκαντ, δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τις εσθονικές αρχές, εξετάζοντας εάν η χώρα θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα 70 εκατομμύρια ευρώ. «Υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας και σαφείς διαδικασίες ανάκτησης ώστε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων να αξιοποιούνται σωστά», ανέφερε, αποφεύγοντας να ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη των επίσημων συνομιλιών.

Η αποχώρηση του Πέβκουρ ακολουθεί εκείνη του υπουργού Άμυνας της Λετονίας, Άντρις Σπρουντς, ο οποίος παραιτήθηκε επίσης από τη θέση του τον περασμένο Μάιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:33ΕΛΛΑΔΑ

«Καμία μάνα δεν θέλει να βγάλει ένα τέτοιο παιδί στον κόσμο»: Τι λέει η μητέρα του 43χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Λαβροφ: Η Ρωσία κλείνει το Ινστιτούτο Γκαίτε - Απάντηση στο κλείσιμο του προξενείου στην Βόννη

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Κορυφαίες προσωπικότητες στο 5ο "THE CHIOS FESTIVAL"

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: «Μπλόκο» στην παράταση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν το Τορόντο: Πλημμύρισαν δρόμοι, χωρίς ρεύμα χιλιάδες κάτοικοι

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο Ρίου 42χρονος μετά από δάγκωμα οχιάς

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέο εξοργιστικό βίντεο από την Κρήτη: Οδηγός κάνει ζικ -ζακ και βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμο με στροφές

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Ο Μητσοτάκης συναντάται στο Μαξίμου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για βιβλίο Β’ Δημοτικού: «Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα, ούτε γονέας 1 υπάρχει, ούτε γονέας 2»

18:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τα μπουρίνια επιστρέφει το καλοκαίρι - Σαββατοκύριακο με ζέστη και λιακάδα

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Οι πρωθυπουργοί της Ταϊλάνδης και της Σιγκαπούρης τραγούδησαν μαζί το «Let It Be» των Beatles - Δείτε βίντεο

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έγκυος έπεσε θύμα άγριας βίας από τον σύντροφό της - Την έσωσε η γειτόνισσα

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί Έβρου - Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Αντικαταστάθηκε το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπήρχε κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού την ώρα του φονικού - Γιατί δεν κατέγραψε τίποτα

18:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δυο συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης σε Περιστέρι και Ίλιον

18:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά το τριήμερο ράλι

18:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προβλήματα στην λειτουργία εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης: Chatgpt, Grok, Claude και Gemini «τρεμοπαίζουν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ;

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έγκυος έπεσε θύμα άγριας βίας από τον σύντροφό της - Την έσωσε η γειτόνισσα

09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

12:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Έσκαψαν με σκαπτικό όλη την αυλή για να βρουν τη σορό της 90χρονης – Η καταγγελία γείτονα που διερευνά η Αστυνομία

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με 12,6% η ΝΔ - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Εκτός Βουλής ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, Νίκη και Νέα Αριστερά

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Υπήρχε κάμερα στο εσωτερικό του σπιτιού την ώρα του φονικού - Γιατί δεν κατέγραψε τίποτα

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Κιμ Καρντάσιαν: Αντιδράσεις για την εμφάνιση της 13χρονης Νορθ - «Τι έχει συμβεί στη μύτη της;»

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Ομολόγησε ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της

17:18ΕΘΝΙΚΑ

Από τα δύο Heron στην αυτόνομη παραγωγή 15.000 drones το έτος: Μήνυμα ισχύος Νίκου Δένδια από την Ξάνθη

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

17:40ΕΛΛΑΔΑ

«Τρώγαμε και έσκασε η κοιλιά του»: Ο 43χρονος στην Κυψέλη περιγράφει πώς πέθανε το μωρό και γιατί το έβαλαν στον καταψύκτη

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Πατάγια: Η «Sin City» της Ταϊλάνδης που γεννήθηκε «ξελογιάζοντας» αμερικανούς στρατιώτες

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκάλυψη: «Θα τα ξεράσω όλα στην Ασφάλεια!» - Όταν το θύμα μαστροπείας απειλούσε το σατανικό ζεύγος της Κυψέλης, πριν δεχθεί τον απόλυτο εκβιασμό

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί βιάστηκε από δύο άνδρες – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

15:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αυξημένες παραβιάσεις: Τι είπε ο Γεραπετρίτης για την Τουρκία στους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας από την Ξάνθη: Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να παράγουν 15.000 drones ετησίως

18:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τα μπουρίνια επιστρέφει το καλοκαίρι - Σαββατοκύριακο με ζέστη και λιακάδα

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Σουφλί Έβρου - Κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ξεχασμένη απόδειξη σε ΑΤΜ με διαθέσιμο υπόλοιπο 2,1 εκατ. ευρώ αναστάτωσε το Twitter

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ