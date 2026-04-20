Ο πρόεδρος της Εσθονίας θα διανυκτερεύσει σε ελληνικό μοναστήρι που διαμένουν Εσθονές μοναχές

Snapshot Ο πρόεδρος της Εσθονίας Άλαρ Καρις θα διανυκτερεύσει σε ελληνικό μοναστήρι όπου ζουν δύο Εσθονές μοναχές από το νησί Σάαρεμαα.

Στη συνάντηση μεταξύ Άλαρ Καρις και Κωνσταντίνου Τασούλα παρευρέθηκε η πρέσβειρα της Εσθονίας Καρίν Ράνου, η οποία τραυματίστηκε σε βύθιση σκάφους της Frontex στο Καστελόριζο.

Η πρέσβειρα Ράνου έχει αναρρώσει και βρίσκεται σε καλή κατάσταση μετά το ναυτικό ατύχημα.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναγνώρισε τη συνδρομή της Εσθονίας στην προστασία των ελληνικών συνόρων μέσω της Frontex και ευχήθηκε καλή υγεία στα μέλη της συνοριοφυλακής που τραυματίστηκαν.

Μοναστήρι όπου διαμένουν δύο Εσθονές μοναχές από το μεγαλύτερο νησί της χώρας θα επισκεφτεί ο πρόεδρος της Εσθονίας Άλαρ Κάρις, όπως δήλωσε σήμερα κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Θα ήθελα να πω ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής μου θα επισκεφθώ ένα μοναστήρι όπου διαμένουν δύο Εσθονές μοναχές από το μεγαλύτερο νησί μας, το Σάαρεμαα, και θα διανυκτερεύσω μαζί τους εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Παρούσα η πρέσβειρα που τραυματίστηκε κατά τη βύθιση του σκάφους της Frontex

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνάντηση, που διεξήχθη σε πολύ θερμό κλίμα, πραγματοποιήθηκε παρουσία της πρέσβειρας της Εσθονίας Καρίν Ράνου, η οποία είχε τραυματιστεί στα μέσα Μαρτίου, όταν το περιπολικό σκάφος της Frontex στο οποίο επέβαινε, βυθίστηκε στο Καστελόριζο. Η κ. Ράνου έπειτα από νοσηλεία μερικών ημερών πήρε εξιτήριο.

Στο περιστατικό αυτό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Εσθονίας, ο οποίος τόνισε πως η πρέσβειρα «είναι πολύ καλή κατάσταση».

Ιδιαίτερη αναφορά στην πρέσβειρα, αλλά και στο περιστατικό συνολικά έκανε και ο Κωνσταντίνος Τασούλας: «Η Εσθονία βοηθάει την Ελλάδα σε επίπεδο εξοπλισμού και προσωπικού στο θέμα της προστασίας των συνόρων μέσω της Frontex και επιτρέψτε μου, να εκφράσω την ευχή τα μέλη της συνοριοφυλακής της Εσθονίας που είχαν πρόσφατα ένα ναυτικό ατύχημα κοντά στο Καστελλόριζο να είναι όλα καλά στην υγεία τους. Μάλιστα σ’εκείνη τη μικρή περιπέτεια ήταν παρούσα και η πρέσβης σας εδώ στην Αθήνα».

