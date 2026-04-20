Ο πρόεδρος της Εσθονίας θα διανυκτερεύσει σε ελληνικό μοναστήρι που διαμένουν Εσθονές μοναχές

Στη συνάντηση του Άλαρ Καρις με τον Κωνσταντίνο Τασούλα ήταν παρούσα η πρέσβειρα της Εσθονίας η οποία επέβαινε στο σκάφος της Frontex που βυθίστηκε στο Καστελόριο

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Ο πρόεδρος της Εσθνοίας Άλαρ Κάρις

  • Ο πρόεδρος της Εσθονίας Άλαρ Καρις θα διανυκτερεύσει σε ελληνικό μοναστήρι όπου ζουν δύο Εσθονές μοναχές από το νησί Σάαρεμαα.
  • Στη συνάντηση μεταξύ Άλαρ Καρις και Κωνσταντίνου Τασούλα παρευρέθηκε η πρέσβειρα της Εσθονίας Καρίν Ράνου, η οποία τραυματίστηκε σε βύθιση σκάφους της Frontex στο Καστελόριζο.
  • Η πρέσβειρα Ράνου έχει αναρρώσει και βρίσκεται σε καλή κατάσταση μετά το ναυτικό ατύχημα.
  • Ο Κωνσταντίνος Τασούλας αναγνώρισε τη συνδρομή της Εσθονίας στην προστασία των ελληνικών συνόρων μέσω της Frontex και ευχήθηκε καλή υγεία στα μέλη της συνοριοφυλακής που τραυματίστηκαν.
Μοναστήρι όπου διαμένουν δύο Εσθονές μοναχές από το μεγαλύτερο νησί της χώρας θα επισκεφτεί ο πρόεδρος της Εσθονίας Άλαρ Κάρις, όπως δήλωσε σήμερα κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Θα ήθελα να πω ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής μου θα επισκεφθώ ένα μοναστήρι όπου διαμένουν δύο Εσθονές μοναχές από το μεγαλύτερο νησί μας, το Σάαρεμαα, και θα διανυκτερεύσω μαζί τους εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Παρούσα η πρέσβειρα που τραυματίστηκε κατά τη βύθιση του σκάφους της Frontex

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνάντηση, που διεξήχθη σε πολύ θερμό κλίμα, πραγματοποιήθηκε παρουσία της πρέσβειρας της Εσθονίας Καρίν Ράνου, η οποία είχε τραυματιστεί στα μέσα Μαρτίου, όταν το περιπολικό σκάφος της Frontex στο οποίο επέβαινε, βυθίστηκε στο Καστελόριζο. Η κ. Ράνου έπειτα από νοσηλεία μερικών ημερών πήρε εξιτήριο.

Στο περιστατικό αυτό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Εσθονίας, ο οποίος τόνισε πως η πρέσβειρα «είναι πολύ καλή κατάσταση».

Ιδιαίτερη αναφορά στην πρέσβειρα, αλλά και στο περιστατικό συνολικά έκανε και ο Κωνσταντίνος Τασούλας: «Η Εσθονία βοηθάει την Ελλάδα σε επίπεδο εξοπλισμού και προσωπικού στο θέμα της προστασίας των συνόρων μέσω της Frontex και επιτρέψτε μου, να εκφράσω την ευχή τα μέλη της συνοριοφυλακής της Εσθονίας που είχαν πρόσφατα ένα ναυτικό ατύχημα κοντά στο Καστελλόριζο να είναι όλα καλά στην υγεία τους. Μάλιστα σ’εκείνη τη μικρή περιπέτεια ήταν παρούσα και η πρέσβης σας εδώ στην Αθήνα».

Διαβάστε επίσης

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές σε ΠΑΣΟΚ: «Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός»

18:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Καββαδά: Ίδρυσε επιχείρηση αν και ήταν αξιωματικός της Αεροπορίας – Τι απαντά η κυβέρνηση

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Η στιγμή που 29χρονη παθαίνει αμόκ και παρασύρει πεζούς με το αυτοκίνητό της έπειτα από καβγά

18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα vouchers - Πώς θα κάνετε αίτηση

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν ιρανικούς τρομοκρατικούς πυρήνες

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία ανοίγει τις πόρτες της στους μετανάστες: Νομιμοποιούνται 500.000 άτομα - Οι προϋποθέσεις

17:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Με καταθέσεις συγγενών τους προσπάθησαν να «χτίσουν» το άλλοθί τους οι κατηγορούμενοι

17:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ισχυρή πτώση 2,14% - Σε κλοιό πιέσεων οι μετοχές λόγω Ιράν - Ανέβηκαν 26 μετοχές

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι λέει ο 66χρονος λογιστής για την επικοινωνία του με την Μυρτώ τη μοιραία νύχτα

17:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γερμανία: Η τεχνητή νοημοσύνη κατακτά τα σχολεία - Eπιταχυντής μάθησης - O «χρυσός» κανόνας

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε σούπερ μάρκετ – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

17:50LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στην κουζίνα και «θα χορέψει στο ταψί» - Η ανάρτηση όλο νόημα

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Μόλις 3 πλοία πέρασαν σε 12 ώρες - Κάλλας: Επικίνδυνο προηγούμενο οι πληρωμές

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανίδα καμικάζι αυτοκτονίας στη Ρωσία με ουκρανική εντολή - Bίντεο από τη σύλληψη

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εξετάζει θετικά να συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο στη Ρωσία: Τίγρης βγήκε από το προστατευτικό δίχτυ και πήγε... βόλτα στον κόσμο

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Δεν έχουμε τελειώσει τη δουλειά στο Ιράν

17:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Υπό πίεση η εκεχειρία - Το Ιράν δηλώνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για νέο γύρο διαπραγματεύσεων μετά την κατάσχεση πλοίου από τις ΗΠΑ

17:21LIFESTYLE

Επιστροφή στις ρίζες για την Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι στην Αίγυπτο

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Μια πόρνη ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο... Κατακρεουργήθηκαν χιλιάδες»: Τα εγκλήματα Ενετών και Σταυροφόρων τον Απρίλιο του 1204 στην άλωση της Κωνσταντινούπολης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι λέει ο 66χρονος λογιστής για την επικοινωνία του με την Μυρτώ τη μοιραία νύχτα

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου τον έβγαλαν από την Αίθουσα Κρίσεων – Ήταν έξω φρενών στη διάρκεια της διάσωσης των πιλότων του F-15

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνωστός λογιστής στο Αγρίνιο ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ - Νέο πρόσωπο-κλειδί μια 40χρονη από την Αθήνα

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε σούπερ μάρκετ – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δεσμεύτηκαν μεζονέτες, αυτοκίνητα και τάνκερς – Άνω του 1 δισ. η ζημιά

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Μια πόρνη ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο... Κατακρεουργήθηκαν χιλιάδες»: Τα εγκλήματα Ενετών και Σταυροφόρων τον Απρίλιο του 1204 στην άλωση της Κωνσταντινούπολης

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργείται για διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα το 13χρονο κορίτσι που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένη ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ σε λεωφορείο - Της επιστράφηκε ακέραια

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Πήλιο - Επιχειρούν εναέρια μέσα

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μέσα σε κατάστημα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν προλάβαμε να της πούμε να μην καθίσει εκεί», λέει καθηγήτρια - Τι λέει η μητέρα της 13χρονης

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ