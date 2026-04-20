Συνάντηση Τασούλα με πρόεδρο Εσθονίας: Άριστο το επίπεδο των διμερών σχέσεων

Η Ελλάδα και η Εσθονία συμμερίζονται τις ίδιες αξίες και αρχές, καθώς και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, όπως τόνισαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Εσθονίας, Άλαρ Κάρις, κατά την σημερινή συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στις άριστες διμερείς σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών, καθώς και στα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσής τους, κυρίως στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, στον οποίο η Εσθονία είναι εδώ και καιρό πρωτοπόρος, ενώ σημείωσε πως κάποτε και η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος στην τεχνολογία και επικαλέστηκε τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, αντίγραφο του οποίου δώρισε στον Εσθονό Πρόεδρο.

Επίσης, επεσήμανε ότι «οι χώρες μας είναι και οι δύο παράκτιες, στα δύο άκρα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και πρόσθεσε: «Μας συνδέουν η πίστη μας στις ευρωπαϊκές αξίες, η πίστη μας στο διεθνές δίκαιο, αντιμετωπίζουμε λόγω της γεωγραφικής μας θέσης κοινές σοβαρές προκλήσεις και είμαι βέβαιος ότι με αυτό το πνεύμα κοινής μοίρας θα εμπεδώσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τασούλας υπογράμμισε ότι «η συνεργασία μας διευκολύνεται σημαντικά από το γεγονός ότι συμμεριζόμαστε τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Οι δύο χώρες μας αποδίδουν απόλυτο σεβασμό στις αρχές της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών».

Μάλιστα, υποστήριξε, ότι «η πίστη μας σε αυτές τις αρχές υπαγόρευσε και τη στάση μας στη δοκιμασία της Ουκρανίας απέναντι στην παράνομη ρωσική εισβολή». Όπως ανέφερε, «έχουμε κοινές θέσεις γύρω από αυτό το θέμα, στηρίζουμε την Ουκρανία στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Για την Ελλάδα, πέραν των αρχών και των αξιών, η στάση μας στο Ουκρανικό υπαγορεύεται και από τη δική μας περιπέτεια και δοκιμασία στο θέμα της Κύπρου, όπου εδώ και 52 χρόνια αντιμετωπίζουμε μία παράνομη εισβολή και στρατιωτική κατοχή του 40% περίπου του κυπριακού εδάφους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δύο χώρες και οι δύο λαοί μας συμμερίζονται τις ίδιες ανησυχίες και αγωνίες για θέματα όπως είναι ο υβριδικός πόλεμος, η μεταναστευτική κρίση, η κλιματική κρίση, καθώς και θέματα ενεργειακής ασφάλειας. «Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα δοκιμασιών και κρίσεων, που οι χώρες μας, συνεργαζόμενες και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούνται να χειριστούν» συμπλήρωσε o Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Απευθυνόμενος στον Εσθονό ομόλογό του, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι παρά την απόσταση που χωρίζει τις χώρες μας, η εγγύτητα στη συνεργασία μας είναι χειροπιαστή και πρόσθεσε: «Η Εσθονία βοηθάει την Ελλάδα σε επίπεδο εξοπλισμού και προσωπικού στο θέμα της προστασίας των συνόρων μέσω της Frontex». Εξέφρασε, δε, την ευχή τα μέλη της συνοριοφυλακής της Εσθονίας που πρόσφατα είχαν ένα ναυτικό ατύχημα κοντά στο Καστελλόριζο να είναι όλα καλά στην υγεία τους.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την βεβαιότητά του ότι και «οι κατ' ιδίαν συζητήσεις, εδώ, στο Προεδρικό Μέγαρο, και οι διμερείς εν συνεχεία συνομιλίες θα επιβεβαιώσουν την άριστη σχέση των χωρών μας αλλά και θα διευρύνουν τις προοπτικές συνεργασίας των χωρών μας σε αρκετά θέματα κοινού ενδιαφέροντος».

Από την πλευρά του, ο κ. Κάρις, ευχαρίστησε τον κ. Τασούλα για την πρόσκληση και τη θερμή υποδοχή και επεσήμανε ότι «μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και έχουμε μεγάλη πίστη στο διεθνές δίκαιο». «Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρία μας για την ψηφιακή διακυβέρνηση», συμπλήρωσε σημειώνοντας πως την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ταλίν.

Επίσης, είπε ότι κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα θα μεταβεί στη Μονή Αγίου Ιωάννου στην Αγιά Λάρισας, όπου διαμένουν δύο Εσθονοί από το νησί Σάαρεμαα, και θα διανυκτερεύσει μαζί τους.

Όσον αφορά την Ουκρανία, ο Εσθονός Πρόεδρος υπογράμμισε «θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δική μας θέση και τη δική μας άμυνα». Μάλιστα, υποστήριξε ότι πρέπει «να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ολοένα και περισσότερους πόρους για την άμυνά μας και αυτό γίνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση». «Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την παρουσία μας εκεί και να επενδύουμε περισσότερα χρήματα προς αυτήν την κατεύθυνση», κατέληξε ο κ. Κάρις.

Αναλυτικά ο διάλογος που είχαν οι κ.κ. Τασούλας και Κάρις

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη στο Ταλίν της Ελληνίδος Προέδρου της Δημοκρατίας, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Εσθονία.

Η παρουσία σας εδώ, κύριε Πρόεδρε, υποδηλώνει την επιθυμία των χωρών μας, τις ήδη άριστες διμερείς σχέσεις μας να τις βελτιώσουμε περαιτέρω και να οργανώσουμε καλύτερα αυτή τη συνεργασία σε όλους τους τομείς διμερούς ενδιαφέροντος, κυρίως δε, στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, στον οποίο η χώρα σας είναι εδώ και καιρό πρωτοπόρος.

Θα δείτε, κύριε Πρόεδρε, ότι το δώρο που έχω την τιμή να σας κάνω, δείχνει ότι και η Ελλάδα κάποτε υπήρξε πρωτοπόρος στην τεχνολογία. Σας χαρίζω τον περίφημο Μηχανισμό των Αντικυθήρων, έναν υπολογιστή που φτιάχτηκε πριν 2.200 χρόνια, και βρέθηκε σε ένα ναυάγιο κοντά στην Κρήτη και στα Αντικύθηρα, ο οποίος μηχανισμός ήταν εντεταλμένος, ήταν ειδικός στο να πραγματοποιεί αστρονομικές μελέτες.

Κύριε Πρόεδρε, οι χώρες μας είναι και οι δύο παράκτιες, στα δύο άκρα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mας συνδέουν η πίστη μας στις ευρωπαϊκές αξίες, η πίστη μας στο Διεθνές Δίκαιο. Aντιμετωπίζουμε λόγω της γεωγραφικής μας θέσης κοινές σοβαρές προκλήσεις και είμαι βέβαιος ότι με αυτό το πνεύμα κοινής μοίρας θα εμπεδώσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας.

Η συνεργασία μας κύριε Πρόεδρε διευκολύνεται σημαντικά από το ότι, όπως είπα, συμμεριζόμαστε τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου. Οι δύο χώρες μας αποδίδουν απόλυτο σεβασμό στις αρχές της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών.

Η πίστη μας σε αυτές τις αρχές υπαγόρευσε και τη στάση μας στη δοκιμασία της Ουκρανίας απέναντι στην παράνομη ρωσική εισβολή. Έχουμε κοινές θέσεις γύρω από αυτό το θέμα, στηρίζουμε την Ουκρανία στην άμυνά της έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Για εμάς δε, την Ελλάδα, πέραν των αξιών και των αρχών, η στάση μας στο Ουκρανικό υπαγορεύεται και από τις θέσεις μας και από τη δική μας περιπέτεια και δοκιμασία στο θέμα της Κύπρου, όπου εδώ και 52 χρόνια αντιμετωπίζουμε μια παράνομη εισβολή και στρατιωτική κατοχή του 40% περίπου του κυπριακού εδάφους από την Τουρκία.

Οι δύο χώρες και οι δύο λαοί μας, κύριε Πρόεδρε, συμμερίζονται τις ίδιες ανησυχίες και πιστεύω και αγωνίες για θέματα όπως είναι ο υβριδικός πόλεμος, ο οποίος απειλεί την ίδια τη δημοκρατία σε όλη την Ευρώπη, όπως είναι η μεταναστευτική κρίση, η κλιματική κρίση, όπως είναι θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλέγμα δοκιμασιών και κρίσεων που οι χώρες μας συνεργαζόμενες και μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλούνται να χειριστούν.

Ήθελα, μετά από αυτές τις σκέψεις, να σας ευχαριστήσω, γιατί παρά την απόσταση που χωρίζει τις χώρες μας, η εγγύτητα στη συνεργασία μας είναι χειροπιαστή. Η Εσθονία βοηθάει την Ελλάδα σε επίπεδο εξοπλισμού και προσωπικού στο θέμα της προστασίας των συνόρων μέσω της Frontex και επιτρέψτε μου, να εκφράσω την ευχή τα μέλη της συνοριοφυλακής της Εσθονίας που είχαν πρόσφατα ένα ναυτικό ατύχημα κοντά στο Καστελλόριζο να είναι όλα καλά στην υγεία τους. Μάλιστα σ’ εκείνη τη μικρή περιπέτεια ήταν παρούσα και η πρέσβης σας εδώ στην Αθήνα.

Είμαι βέβαιος, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι και οι κατ’ ιδίαν συζητήσεις, που θα κάνουμε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο και οι διμερείς εν συνεχεία συνομιλίες, θα επιβεβαιώσουν την άριστη σχέση των χωρών μας αλλά και θα διευρύνουν τις προοπτικές συνεργασίας των χωρών μας, σε αρκετά θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Και με αυτές τις αισιόδοξες σκέψεις, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω εσάς και την αντιπροσωπεία σας στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο.

ALAR KARIS (ανεπίσημη μετάφραση): Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την πρόσκληση αυτή να έρθω και να επισκεφτώ την Ελλάδα και ήταν μεγάλη χαρά που σας υποδεχθήκαμε στα πλαίσια της Ομάδας Arraiolos, πέρυσι, στη Σύνοδο Κορυφής που έλαβε χώρα στο Tαλίν.

Αναφερθήκατε στο ατύχημα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνησή σας και όσους βοήθησαν τους δικούς μας ανθρώπους. Βλέπετε, η πρέσβης μας είναι εδώ και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αναφερθήκατε επίσης στην απόσταση που χωρίζει τις δύο χώρες μας. Πλην όμως, μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και έχουμε μεγάλη πίστη στο Διεθνές Δίκαιο. Γι' αυτό, πιστεύω ότι οι δικές μας συνομιλίες θα καλύψουν αυτό το θέμα, όπως και θα καλυφθεί και στις διμερείς μας συναντήσεις. Είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε την εμπειρία μας που έχουμε για την ψηφιακή διακυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι έχει βελτιώσει τη ζωή μας και τη ζωή των συμπολιτών μας καθώς και έχει ενισχύσει τη διαφάνεια.

Η ιστορία σας είναι μακρά. Εμείς θέλουμε να μάθουμε από εσάς. Πέρυσι γιορτάσαμε τα 500 χρόνια της γραπτής γλώσσας μας. Είναι μια πολύ σημαντική επέτειος για εμάς αλλά όταν κοιτάζω τα βιβλία γύρω μας εδώ, στο γραφείο σας, καταλαβαίνω ότι η χρονική διάρκεια αυτή ωχριά μπροστά στη δική σας παράδοση και πολιτισμό.

Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν πτήσεις μεταξύ Αθήνας και Ταλίν. Αυτό σημαίνει ότι οι λαοί μας θα είναι ακόμα πιο κοντά και πολλοί άνθρωποι θα είναι εφικτό να γνωριστούν πρόσωπο με πρόσωπο.

Επίσης θα ήθελα να πω ότι στο πλαίσιο της επίσκεψής μου θα επισκεφθώ ένα μοναστήρι όπου διαμένουν δύο Εσθονές μοναχές από το μεγαλύτερο νησί μας, το Σάαρεμαα, και θα διανυκτερεύσω μαζί τους εκεί.

Θα αναφερθούμε, φυσικά, και στα διεθνή θέματα, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και φυσικά ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναφέρατε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία όσο το δυνατόν περισσότερο και να καταβάλουμε προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη δική μας θέση και τη δική μας άμυνα. Να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε ολοένα και περισσότερους πόρους για την άμυνά μας και

να δώσουμε το παράδειγμα στις άλλες χώρες της Ευρώπης να κάνουν το ίδιο.

Και αυτό επίσης διατηρεί τις Διατλαντικές σχέσεις μας. Από τη δική μας πλευρά, οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης είναι σημαντικές. Και μία σημαντική απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση είναι να επενδύουμε περισσότερα χρήματα στην άμυνα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.