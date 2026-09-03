Πρέβεζα: Επιτήδειοι εξαπάτησαν ηλικιωμένη και άρπαξαν 16.600 ευρω

Snapshot Στην Πρέβεζα, άγνωστοι εξαπάτησαν ηλικιωμένη μέσω τηλεφώνου, προσποιούμενοι τον λογιστή της, και αφαίρεσαν 16.600 ευρώ.

Οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι η ηλικιωμένη κινδύνευε με πρόστιμο από την Εφορία λόγω αδήλωτων χρημάτων στο σπίτι της.

Η ηλικιωμένη παρέδωσε τα χρήματα σε συνεργούς των δραστών, οι οποίοι τα παρέλαβαν και αποχώρησαν.

Ένας ημεδαπός ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος και το όχημά του χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των χρημάτων.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη ταυτοποίηση όλων των δραστών της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Πρέβεζα εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, με τη λεία των δραστών να ανέρχεται σε 16.600 ευρώ.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, η υπόθεση σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου 2026 σε περιοχή της Πρέβεζας, όταν άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη και προσποιήθηκε τον λογιστή της.

Το πρόσχημα για την παράδοση των χρημάτων

Ο δράστης κατάφερε να πείσει την ηλικιωμένη ότι δήθεν υπήρχε κίνδυνος να της επιβληθεί πρόστιμο από την Εφορία, λόγω αδήλωτων χρημάτων που είχε στο σπίτι της.

Με αυτό το πρόσχημα, την έπεισε να παραδώσει σε συνεργούς του το ποσό των 16.600 ευρώ.

Οι συνεργοί του παρέλαβαν τα χρήματα από την ηλικιωμένη και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο.

Ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ημεδαπού, το όχημα του οποίου χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες κατά την παραλαβή των χρημάτων.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη ταυτοποίηση και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στην υπόθεση.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μία ακόμη περίπτωση της μεθόδου κατά την οποία οι δράστες τηλεφωνούν σε ηλικιωμένους, προσποιούνται πρόσωπα εμπιστοσύνης ή επαγγελματίες και χρησιμοποιούν την απειλή προστίμων ή άλλων οικονομικών συνεπειών για να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα.

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