Τραγωδία στα Γρεβενά: 55χρονη καταπλακώθηκε από το τρακτέρ της

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου στο Κληματάκι Γρεβενών, όταν μια 55χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από το τρακτέρ της το οποίο ανετράπη και την καταπλάκωσε.

Το τρακτέρ ήταν φορτωμένο με ξύλα ενώ μετά την ανατροπή του η γυναίκα εγκλωβίστηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο την απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις της και την παρέδωσαν το ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία Γρεβενών διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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