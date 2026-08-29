Θεσσαλονίκη: «Απόβαση» με τρακτέρ αποφάσισαν οι αγρότες την ημέρα των εγκαινίων της ΔΕΘ

Snapshot Οι αγρότες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο με τρακτέρ στον Λευκό Πύργο τη μέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ, στις 5 Σεπτεμβρίου.

Περίπου το ένα τρίτο των αγροτών, δηλαδή 150.000 έως 158.000, παραμένουν απλήρωτοι και με δεσμευμένα ΑΦΜ.

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε ομόφωνα λόγω μη υλοποίησης των κυβερνητικών υποσχέσεων και των οξυμένων προβλημάτων στον αγροτικό τομέα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καρδίτσα, Σέρρες και άλλες.

Οι αγρότες είχαν προαναγγείλει την κινητοποίησή τους από τον Ιανουάριο, σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων τους. Snapshot powered by AI

Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, την ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στα Κύμινα-Μάλγαρα.

Συγκεκριμένα, οι αγρότες αποφάσισαν να κάνουν απόβαση με τα τρακτέρ τους το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο.

«Σήμερα συνεδριάσαμε στα Μάλγαρα η Πανελλαδική Επιτροπή. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, λόγω των οξυμένων προβλημάτων, λόγω των υποσχέσεων ότι η κυβέρνηση δεν έχει υλοποιήσει τίποτα από τις τελευταίες κινητοποιήσεις. Το 1/3 περίπου των αγροτών είναι απλήρωτο. 150.000 – 158.000 αγρότες είναι απλήρωτοι και δεσμευμένα τα ΑΦΜ τους. Σήμερα αποφασίσαμε να κατεβούμε στην έκθεση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στα εγκαίνια του κυρίου Πρωθυπουργού. Πρέπει να τον υποδεχτούμε δεόντως. Η απόφαση είναι με τρακτέρ να κατεβούμε στον Λευκό Πύργο και θέλουμε όλους τους αγρότες να είναι παρόντες. Καλούνται άπαντες, όλοι μαζί με μια φωνή να δώσουμε το παρόν στην έκθεση, σε αυτά που εξαγγέλλει ο πρωθυπουργός. Το μήνυμα είναι ότι δεν αντέχουμε άλλο. Πλέον έχει υπογραφεί και η ταφόπλακά μας. Πρέπει να μπορέσουμε να συντάξουμε τις δυνάμεις μας όλοι μαζί απέναντι σε αυτή την αντιλαϊκή και αντιαγροτική πολιτική που έχει εξαπολύσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον των αγροτών και δη η ελληνική κυβέρνηση», ανέφερε σε δήλωσή του ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, τις Σέρρες, τα Γρεβενά, την Πιερία, την Ημαθία και την Πέλλα.

Οι αγρότες είχαν προαναγγείλει από τον περασμένο Γενάρη όταν αποχώρησαν από τα μπλόκα ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα επανέλθουν με διαμαρτυρία στην 90η ΔΕΘ.

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