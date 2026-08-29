Επιστρέφουν στην Αθήνα οι αδειούχοι - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Snapshot Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αυξάνεται λόγω της επιστροφής των εκδρομέων του Αυγούστου.

Στο λιμάνι του Πειραιά παρατηρείται πολυκοσμία, ιδιαίτερα στην πύλη Ε8 προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Χθες επέστρεψαν συνολικά πάνω από 40.000 επιβάτες στα λιμάνια της Αττικής.

Οι αναχωρήσεις από τα λιμάνια παραμένουν επίσης υψηλές, με εκτιμήσεις για περίπου 21.700 επιβάτες σήμερα.

Οι Αθηναίοι αξιοποιούν το υπόλοιπο καλοκαίρι για μικρές αποδράσεις στα κοντινά νησιά του Αργοσαρωνικού. Snapshot powered by AI

Οι εκδρομείς του Αυγούστου επιστρέφουν σιγά-σιγά στους ρυθμούς της πόλης, καθώς το κλείσιμο του μήνα φέρνει αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Ενώ αρκετοί ολοκληρώνουν τις διακοπές τους, κάποιοι άλλοι αξιοποιούν τις τελευταίες καλοκαιρινές μέρες για μια μίνι εξόρμηση στα νησιά.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί πολυκοσμία, με τον κόσμο να καταφτάνει από τα νησιά αλλά και να προσπαθεί να προλάβει τα πλοία της γραμμής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται στην πύλη Ε8 του Πειραιά, από όπου αναχωρούν τα πλοία προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Αίγινα, Αγκίστρι, Ύδρα και οι υπόλοιποι προορισμοί αποτελούν εύκολη επιλογή για μονοήμερες ή ολιγοήμερες αποδράσεις, με αρκετούς Αθηναίους να αξιοποιούν ακόμη και ένα Σαββατοκύριακο για μια τελευταία βουτιά.

Οι αριθμοί της επιστροφής

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της κίνησης των τελευταίων ημερών.

Χθες, στα λιμάνια της Αττικής επέστρεψαν:

Πειραιάς: 24.031 επιβάτες

Αργοσαρωνικός: 7.746 επιβάτες

Ραφήνα: 8.047 επιβάτες

Λαύριο: 2.917 επιβάτες

Την ίδια ημέρα, από τα λιμάνια αναχώρησαν:

Πειραιάς: 13.658 επιβάτες

Αργοσαρωνικός: 9.833 επιβάτες

Ραφήνα: 7.461 επιβάτες

Λαύριο: 3.491 επιβάτες

Για σήμερα, οι εκτιμήσεις για τις αναχωρήσεις διαμορφώνονται σε:

Πειραιάς: περίπου 11.000 επιβάτες

Αργοσαρωνικός: 5.314 επιβάτες

Ραφήνα: 4.025 επιβάτες

Λαύριο: 1.373 επιβάτες

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