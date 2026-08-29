Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν με σπρέι τοίχους στον ολοκαίνουργιο σταθμό Αρετσού του Μετρό

Snapshot Βανδαλισμοί με σπρέι σημειώθηκαν στον νέο σταθμό Αρετσού του Μετρό Θεσσαλονίκης λίγες ώρες μετά την έναρξη λειτουργίας του.

Οι τοίχοι του σταθμού γράφτηκαν σε δύο εξωτερικά σημεία από άγνωστο δράστη.

Οι υπεύθυνοι προχώρησαν στη σβήσιμο των γκράφιτι άμεσα.

Γίνονται έλεγχοι των καμερών ασφαλείας για τον εντοπισμό του υπευθύνου.

Ο σταθμός Αρετσούς είναι ένας από τους πέντε νέους σταθμούς της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Snapshot powered by AI

Με βανδαλισμούς σε έναν από τους πέντε νέους σταθμούς σημαδεύτηκε η δεύτερη ημέρα λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

Λίγες μόλις ώρες μετά την έναρξη της λειτουργίας των νέων σταθμών, άγνωστοι προέβησαν σε βανδαλισμό στον σταθμό της Αρετσούς. Ο δράστης έγραψε με σπρέι σε δύο εξωτερικά σημεία του σταθμού τους τοίχους.

Οι ιθύνοντες του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου προχώρησαν στο σβήσιμό τους, ενώ ελέγχονται οι κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του δράστη.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Διαβάστε επίσης