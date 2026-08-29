Σέρρες: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για κλοπές δικύκλων και διαρρήξεις

Η έρευνα συνεχίζεται για πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες κλοπές

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Σέρρες: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για κλοπές δικύκλων και διαρρήξεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν στις Σέρρες για διακεκριμένες κλοπές και διαρρήξεις που έγιναν από τις 22 έως τις 28 Αυγούστου.
  • Οι ανήλικοι φέρεται να διέρρηξαν πέντε καταστήματα, αφαιρώντας 125 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο από τρία εξ αυτών.
  • Αφαίρεσαν οκτώ δίκυκλα, τα οποία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, με ένα να έχει βρεθεί καμένο.
  • Βρέθηκε επίσης μία κλεμμένη μοτοσικλέτα που είχε αφαιρεθεί από τις Σέρρες στις αρχές του έτους.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για πιθανή εμπλοκή τους σε άλλες κλοπές και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
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Για διακεκριμένες κλοπές και διαρρήξεις συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι την Παρασκευή (28/8) στις Σέρρες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι ανήλικοι, μαζί με ακόμη έναν που έχει ταυτοποιηθεί, φέρεται να δρούσαν από κοινού ή σε διαφορετικές συνθέσεις, από τις 22 έως τις 28 Αυγούστου.

Στο διάστημα αυτό φέρεται να διέρρηξαν πέντε καταστήματα, από τρία εκ των οποίων αφαίρεσαν 125 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Παράλληλα, αφαίρεσαν οκτώ δίκυκλα, τα οποία εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, με ένα από αυτά να έχει βρεθεί καμένο.

Εντοπίστηκε επίσης μία ακόμη κλεμμένη μοτοσικλέτα, η οποία είχε αφαιρεθεί από τις Σέρρες στις αρχές του έτους.

Η έρευνα συνεχίζεται για πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες κλοπές, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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