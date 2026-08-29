Μεσολόγγι: Νέες πληροφορίες για τον 48χρονο αναισθησιολόγο που βρέθηκε νεκρός στο νοσοκομείο

Snapshot Ο αναισθησιολόγος Ερρίκος Τσιαγκούρης βρέθηκε νεκρός στο νοσοκομείο Μεσολογγίου ενώ βρισκόταν σε εφημερία.

Εργαζόταν στο νοσοκομείο περίπου τρία χρόνια και είχε κερδίσει την εκτίμηση των συναδέλφων του για την επιστημονική του συνέπεια και αφοσίωση.

Ο 48χρονος γιατρός ανταποκρινόταν συχνά σε έκτακτα περιστατικά εκτός ωραρίου.

Δεν υπήρχαν γνωστά προβλήματα υγείας και τα αίτια του θανάτου του θα διερευνηθούν μέσω νεκροψίας.

Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός 8χρονου παιδιού. Snapshot powered by AI

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το προσωπικό του νοσοκομείου Μεσολογγίου, αλλά και η τοπική κοινωνία, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του αναισθησιολόγου Ερρίκου Τσιαγκούρη.

Ο 48χρονος γιατρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί του Σαββάτου, από συνάδελφό του, ενώ βρισκόταν σε εφημερία.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο messolonghinews.gr, ο Ερρίκος Τσιαγκούρης υπηρετούσε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου τα τελευταία περίπου τρία χρόνια και μέσα σε αυτό το διάστημα είχε κερδίσει την εκτίμηση των συναδέλφων του για την επιστημονική του συνέπεια, την ευσυνειδησία και την αφοσίωσή του στους ασθενείς και στο νοσοκομείο.

Ο Ερρίκος Τσιαγκούρης

Ήταν ένας από τους γιατρούς που στήριζαν έμπρακτα τη λειτουργία του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό τομέα. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που, ακόμη και εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου του, ανταποκρινόταν σε έκτακτα περιστατικά όταν συνάδελφοί του χρειάζονταν τη συνδρομή του.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 48χρονος γιατρός βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Το πρωί του Σαββάτου, συνάδελφός του που πήγε στο δωμάτιο εφημερίας προκειμένου να τον αντικαταστήσει, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ηλικίας 8 ετών, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, δεν ήταν γνωστό να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

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