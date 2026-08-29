Μεσολόγγι: Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος γιατρός στο νοσοκομείο

Snapshot Ένας 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο εφημερίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Ο γιατρός βρισκόταν σε εφημερία και είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου το προηγούμενο βράδυ.

Τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του συνάδελφός του που πήγε να τον αντικαταστήσει το πρωί.

Ο 48χρονος δεν είχε γνωστά προβλήματα υγείας και ήταν παντρεμένος με ένα παιδί 8 ετών.

Αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία για να προσδιοριστούν τα αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου ένας 48χρονος αναισθησιολόγος στο δωμάτιο εφημερίας στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 48χρονος βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου.

Το πρωί, συνάδελφός του που πήγε στο δωμάτιο, προκειμένου να τον αντικαταστήσει, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, κάτω από το κρεβάτι.

Ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ηλικίας 8 ετών, ενώ δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

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