Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός ηλικιωμένος από τη φωτιά σε σπίτι στον Εύοσμο
Οι πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό έναν ηλικιωμένο άνδρα στο καμένο σπίτι
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- Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα ημιώροφου διπλοκατοικίας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
- Η πυροσβεστική εντόπισε ηλικιωμένο χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της φωτιάς.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
- Η ενημέρωση για το συμβάν δόθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στις 28 Αυγούστου 2026, περίπου στις 12:45.
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ένας ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι στον Εύοσμο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 12:45 σε διαμέρισμα ημιόροφου διπλοκατοικίας στην οδό Μακεδονίας, στον Εύοσμο.
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντόπισαν νεκρό έναν ηλικιωμένο άνδρα στο καμένο σπίτι.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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