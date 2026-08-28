Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε σπίτι στον Εύοσμο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Επί ποδός η Πυροσβεστική
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- Συναγερμός σήμανε για φωτιά σε σπίτι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Παρασκευής 28/8.
- Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ημιώροφο σπιτιού επί της οδού Μακεδονίας.
- Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.
- Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του συμβάντος.
Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) για φωτιά σε σπίτι στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ημιώροφο σπιτιού επί της οδού Μακεδονίας.
Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο του συμβάνρος έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Με πληροφορίες από thestival.gr
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