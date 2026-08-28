Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε σπίτι στον Εύοσμο – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Συναγερμός σήμανε για φωτιά σε σπίτι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Παρασκευής 28/8.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ημιώροφο σπιτιού επί της οδού Μακεδονίας.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8) για φωτιά σε σπίτι στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ημιώροφο σπιτιού επί της οδού Μακεδονίας.

Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο του συμβάνρος έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Με πληροφορίες από thestival.gr

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