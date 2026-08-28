Σοβαρός τραυματισμός τουρίστριας σε θαλαμηγό στους Οθωνούς – Με αεροδιακομιδή στα Ιωάννινα

Snapshot Μία 32χρονη Ιταλίδα τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί κάτω άκρο κατά τη διάρκεια χειρισμών σε θαλαμηγό σκάφος στους Οθωνούς.

Η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα κατά την προσπάθειά της να επιβιβαστεί στη θαλαμηγό από το βοηθητικό σκάφος.

Ο 52χρονος χειριστής της θαλαμηγού συνελήφθη και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη.

Η τραυματίας παρελήφθη αρχικά από το Λιμενικό και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κέρκυρας, ενώ στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή μία 32χρονη υπήκοος Ιταλίας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια χειρισμών σε θαλαμηγό σκάφος στους Οθωνούς.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Οθωνών και Κέρκυρας για τον τραυματισμό της γυναίκας, η οποία επέβαινε σε θαλαμηγό με ιταλική σημαία, ενώ το σκάφος ήταν αγκυροβολημένο στον όρμο Καλυψούς.

Κατά τη διάρκεια χειρισμών μετακίνησης της θαλαμηγού, ο 52χρονος κυβερνήτης φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό της 32χρονης στο δεξί κάτω άκρο. Η γυναίκα επέβαινε στο βοηθητικό σκάφος και, στην προσπάθειά της να επιβιβαστεί στη θαλαμηγό, έπεσε στη θάλασσα και τραυματίστηκε.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, στο οποίο επέβαινε γιατρός που της παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια η τραυματίας μεταφέρθηκε με τη θαλαμηγό, υπό τη συνοδεία του περιπολικού, στο λιμάνι της Ημερολιάς Κασσιώπης και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.

Εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται.

Για την υπόθεση συνελήφθη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας ο 52χρονος χειριστής της θαλαμηγού, ο οποίος κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη, ενώ το Λιμεναρχείο διενεργεί την προανάκριση.

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