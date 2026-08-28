Βέροια: Πώς η εκδρομή της 18χρονης Κατερίνας εκτυλίχθηκε σε τραγωδία μία μέρα πριν ενηλικιωθεί

Snapshot Η 18χρονη Κατερίνα πνίγηκε στον καταρράκτη Δερματά κοντά στα Ριζώματα Βέροιας, μία μέρα πριν τα γενέθλιά της.

Ο φίλος της κάλεσε το 112 μετά την εξαφάνισή της, ενώ δύτες της 2ης ΕΜΑΚ εντόπισαν τη σορό της μετά από ώρες αναζήτησης.

Οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανά αίτια παθολογικό επεισόδιο, τραυματισμό ή ανακοπή λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας του νερού.

Η 18χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας με επιληπτικά επεισόδια, που εξετάζονται ως ενδεχόμενο στην τραγωδία.

Η τοπική κοινωνία των Ριζωμάτων είναι συγκλονισμένη και οι έρευνες συνεχίζονται για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου. Snapshot powered by AI

Σε τραγωδία εκτυλίχθηκε η εκδρομή της 18χρονης Κατερίνας με τον φίλο της στον καταρράκτη του Δερματά, κοντά στο χωριό Ριζώματα της Βέροιας.

Το άτυχο κορίτσι, που θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, είχε μεταβεί στο σημείο με τον φίλο της προκειμένου να περάσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης και να βγάλουν φωτογραφίες.

Οι δύο νέοι μπήκαν στα νερά, ωστόσο η 18χρονη δεν κατάφερε μετά τη βουτιά να αναδυθεί στην επιφάνεια.

Oι δύο νεαροί βρίσκονταν στην περιοχή και κινούνταν μέσα και έξω από το νερό. Κάποια στιγμή η 18χρονη φέρεται να έδωσε το κινητό της στον φίλο της και του ζήτησε να τη φωτογραφίσει. Λίγο αργότερα, βρέθηκε στη λίμνη, άγνωστο μέχρι στιγμής κάτω από ποιες συνθήκες. Ο 17χρονος προσπάθησε να τη βγάλει από το νερό, χωρίς όμως να τα καταφέρει, και στη συνέχεια κάλεσε το 112 ζητώντας βοήθεια.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και μέσα σε λίγη ώρα στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης δύτες της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της.

Οι δύτες κατάφεραν μετά από ώρες αγωνιώδους αναζήτησης να εντοπίσουν την άψυχη σορό της 18χρονης και να την ανασύρουν από το νερό. Η νεαρή διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι Αρχές προσπαθούν πλέον να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, με την 18χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή στα κρύα νερά του καταρράκτη Δερματά.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η 18χρονη να αντιμετώπισε κάποιο παθολογικό πρόβλημα την ώρα που βρισκόταν μέσα στο νερό είτε να χτύπησε με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να μην μπορέσει να επιστρέψει στην επιφάνεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται ένα πρόβλημα υγείας που φέρεται να αντιμετώπιζε η νεαρή κοπέλα που την έκανε να εμφανίζει επιληπτικά επεισόδια. Για το λόγο αυτό ερευνάται το ενδεχόμενο να υπέστη κάποιο επεισόδιο πριν πέσει στο νερό.

Ένα ακόμη σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι το ενδεχόμενο το νεαρό κορίτσι να υπέστη ανακοπή λόγω χαμηλής θερμοκρασίας του νερού.

Σε κάθε περίπτωση απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου της 18χρονης Κατείνας θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί στη σορό της.

Στο πένθος βυθίστηκε η τοπική κοινωνία

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία των Ριζωμάτων. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η 18χρονη και η οικογένειά της γνώριζαν καλά το σημείο, καθώς η κοπέλα επισκεπτόταν την περιοχή κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Ο καταρράκτης αποτελεί γνωστό σημείο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, ενώ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το χωριό και αρκετοί είναι εκείνοι που το επισκέπτονται για να κολυμπήσουν.

Οι έρευνες, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο άδικα η ζωή της 18χρονης, είναι σε πλήρη εξέλιξη.

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