Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη στους Καταρράκτες Δερματά

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας.

Η νεαρή εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταρράκτη, έπειτα από κινητοποίηση των Αρχών το απόγευμα της Πέμπτης (27/08).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 16:15, μετά από κλήση στο «112» από οικείο πρόσωπο. Αμέσως κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας, ενώ στο σημείο έσπευσαν και τέσσερις πυροσβέστες της Ομάδας Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι δύτες της 2ης ΕΜΑΚ καταδύθηκαν στη λίμνη και εντόπισαν την 18χρονη μέσα στο νερό. Ακολούθησε επιχείρηση ανάσυρσης, με τη νεαρή να παραδίδεται στη συνέχεια σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης. Διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 18χρονη βρέθηκε στη λίμνη.