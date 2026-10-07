Βίντεο σοκ από τροχαίο με σχολικό στη Φλόριντα: Δύο νεκροί, ανάμεσά τους μία μαθήτρια

Snapshot Σφοδρή σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με δύο οχήματα σημειώθηκε στο Γουίντερ Χέιβεν της Φλόριντα, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς.

Ένα λευκό Chevy Malibu χτύπησε το πίσω μέρος του σχολικού λεωφορείου, το οποίο στη συνέχεια μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα Jeep.

Νεκρή ανασύρθηκε η 15χρονη μαθήτρια Αντιναλούζ Γουαδελούπε Πριέτο Ογιόλα, που επέβαινε στο σχολικό λεωφορείο.

Ο οδηγός του λεωφορείου δεν είχε περιθώριο αντίδρασης και ένας επιβαίνοντας στο Jeep σκοτώθηκε ακαριαία.

Το δυστύχημα συνέβη την πρώτη μέρα των προπονήσεων για τις μαζορέτες στο λύκειο, προκαλώντας σοβαρό συναισθηματικό πόνο στην τοπική κοινότητα. Snapshot powered by AI

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το πρωί της Δευτέρας στο Γουίντερ Χέιβεν της Φλόριντα, μετά από τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη ένα σχολικό λεωφορείο. Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πολκ, ένα λευκό Chevy Malibu χτύπησε το πίσω μέρος του λεωφορείου. Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να αλλάξει απότομα πορεία. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με ένα επερχόμενο Jeep.

Ο σερίφης της κομητείας Πολκ, Γκρέιντι Τζαντ, περιέγραψε τη σφοδρότητα του δυστυχήματος τονίζοντας ότι όλα έγιναν σε μια στιγμή. «Βλέπετε πόσο γρήγορα έρχεται ο θάνατος σε ένα τροχαίο, μια φρικτή, φρικτή σύγκρουση. Εκείνη τη στιγμή, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όμως προκλήθηκε επίσης τεράστιος συναισθηματικός πόνος και τραυματισμοί», δήλωσε. Όπως ανακοινώθηκε, ο οδηγός του λεωφορείου δεν είχε απολύτως κανένα περιθώριο αντίδρασης, καθώς το όχημα έπεσε αμέσως πάνω στο Jeep. Ένας επιβαίνοντας στο δεύτερο όχημα σκοτώθηκε ακαριαία. Η ταυτότητά του δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

Τραγωδία την πρώτη μέρα των προπονήσεων

Μετά το περιστατικό θρήνος επικρατεί στο Λύκειο του Γουίντερ Χέιβεν, καθώς νεκρή ανασύρθηκε μία μαθήτρια της 10ης τάξης που επέβαινε στο λεωφορείο. Οι δημόσιες σχολικές αρχές της κομητείας Πολκ την ταυτοποίησαν ως την Αντιναλούζ Γουαδελούπε Πριέτο Ογιόλα. Ο διευθυντής των σχολείων της περιοχής, Φρέντερικ Χάιντ, έκανε λόγο για μια εκπληκτική νεαρή κοπέλα, αγαπητή τόσο στους καθηγητές όσο και στους φίλους της.

Κι όμως, η μοίρα έπαιξε το πιο σκληρό παιχνίδι για τη 15χρονη. Η Δευτέρα επρόκειτο να είναι η πρώτη της μέρα στην προπόνηση για τις μαζορέτες του σχολείου. Ο Χάιντ παραδέχτηκε το τεράστιο βάρος της απώλειας, καταλήγοντας πως το τελευταίο 24ωρο ήταν εξαιρετικά δύσκολο για ολόκληρη την τοπική κοινότητα.

Διαβάστε επίσης