Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Snapshot Στο Σολάρι της Κέρκυρας σημειώθηκε σύγκρουση μοτοσικλέτας με λεωφορείο του αστικού ΚΤΕΛ.

Οι επιβάτες και ο οδηγός του λεωφορείου παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες στην οδηγό της μοτοσικλέτας.

Η οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για εξετάσεις.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Σολάρι της Κέρκυρας, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με λεωφορείο του αστικού ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, οι επιβάτες κατέβηκαν από το λεωφορείο σοκαρισμένοι και μαζί με τον οδηγό έτρεξαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στην οδηγό της μοτοσικλέτας.

Αμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις. Τα αίτια του τροχαίου διερευνά το ΑΤ Κέρκυρας.

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