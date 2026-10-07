Η EuroLeague, ο Παναθηναϊκός και ο «άσος στο μανίκι» του Σιλβέν Φρανσίσκο

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Η EuroLeague, ο Παναθηναϊκός και ο «άσος στο μανίκι» του Σιλβέν Φρανσίσκο
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Ο Γάλλος γκαρντ εξηγεί στην Allwyn Hellas και το PS Blog τον τρόπο που παραμένει απρόβλεπτος, μιλά για την ατμόσφαιρα της EuroLeague και αποκαλύπτει την πιο διασκεδαστική πλευρά του

Απρόβλεπτος εντός παρκέ και… διασκεδαστικός έξω από αυτό, ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague και το PS Blog, για τη νέα σελίδα της καριέρας του στον Παναθηναϊκό, τις φιλοδοξίες του και τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα.

Ο Γάλλος γκαρντ στάθηκε στην απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι, στους τρεις συμπατριώτες του, Λεσόρ, Φαλ και Γιαμπουσέλε, ενώ εξήγησε το τι κάνει την εμπειρία της EuroLeague διαφορετική.

Παράλληλα, θυμήθηκε την πρώτη του επικοινωνία με τον Ομπράντοβιτς και αποκάλυψε το ταλέντο του στον χορό.

Δείτε την flash interview του Σιλβέν Φρανσίσκο στο PS Blog

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