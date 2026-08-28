Βέροια: Θα γινόταν 18 σήμερα η νεαρή που σκοτώθηκε στον Δερματά - Τα ενδεχόμενα για τον θάνατό της

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία των Ριζωμάτων

Δημήτρης Δρίζος

Βέροια: Θα γινόταν 18 σήμερα η νεαρή που σκοτώθηκε στον Δερματά - Τα ενδεχόμενα για τον θάνατό της
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θρηνεί η Βέροια για τη 18χρονη κοπέλα, η οποία έχασε τη ζωή της στον καταρράκτη του Δερματά, κοντά στο χωριό Ριζώματα της Βέροιας.

Η νεαρή, η οποία σήμερα θα έκλεινε τα 18 της χρόνια, είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με έναν φίλο της, προκειμένου να περάσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης και να βγάλουν φωτογραφίες.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο νέοι μπήκαν στο νερό, όμως η 18χρονη δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Ο φίλος της, αντιλαμβανόμενος ότι είχε χαθεί, κάλεσε άμεσα το 112 και ζήτησε βοήθεια.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύτες της 2ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της.

Ύστερα από αρκετές ώρες αναζήτησης, οι δύτες εντόπισαν την 18χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και την ανέσυραν από το νερό. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Εξετάζεται τι ακριβώς συνέβηΠλέον, οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι η 18χρονη να αντιμετώπισε κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο νερό ή να χτύπησε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να μην μπορέσει να επιστρέψει στην επιφάνεια. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία των Ριζωμάτων. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η 18χρονη και η οικογένειά της γνώριζαν καλά το σημείο, καθώς η κοπέλα επισκεπτόταν την περιοχή κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Ο καταρράκτης αποτελεί γνωστό σημείο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, ενώ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το χωριό και αρκετοί είναι εκείνοι που το επισκέπτονται για να κολυμπήσουν. Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε τόσο άδικα η ζωή της 18χρονης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:18ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία τους - Τι προβλέπεται για την πρώτη ημέρα

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Ποιοι θα δουν αυξήσεις σήμερα έως 470 ευρώ

08:01ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με Νότια Κορέα και Ιαπωνία στον Ειρηνικό

08:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες-Ασφαλιστικές: Νέος γύρος συγκέντρωσης με 3 deals που αλλάζουν το χάρτη

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θα γινόταν 18 σήμερα η νεαρή που σκοτώθηκε στον Δερματά - Τα ενδεχόμενα για τον θάνατό της

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της αδελφής της για τις τελευταίες της μέρες

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Η αλήθεια για το καμένο ψωμί τοστ και τον κίνδυνο καρκίνου

07:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετεωρολογικό θρίλερ το φθινόπωρο για την Ελλάδα - Τι δείχνουν οι χάρτες του ECMWF

07:30TRAVEL

Αυτές είναι 3 πόλεις που μεταμορφώθηκαν, αλλά κράτησαν ζωντανό το παρελθόν τους

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Λίγες μόνο μέρες έμειναν για τις χαμηλότερες τιμές - Υποτονική η κίνηση στην αγορά

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Πού θα απολαύσετε το ολόγιομο φεγγάρι

07:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα... ψήνεται - Σε ποια περιοχή καταγράφηκε αισθητή θερμοκρασία 50 βαθμών κελσίου

07:13ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαίοι μαθητές συγκεντρώνονται στη Χίο για να τιμήσουν την κληρονομιά του Ομήρου

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Times: Η Σαϊεντολογία στρατολογεί παιδιά ως «βοηθητικό προσωπικό» - Κάνουν μέχρι μασάζ

07:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πλησιάζει η λήξη τους – Tι να προσέχουν οι καταναλωτές

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από δύο ευρώ το λίτρο βενζίνη και ντίζελ – Αναμένεται παράταση της επιδότησης

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα λόγω ανέμων και ξηρασίας - Ο χάρτης Πολιτικής Προστασίας για την Παρασκευή 28 Αυγούστου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Σεζόν σε τουριστικές περιοχές: Ευκαιρία για υψηλές απολαβές ή άθλιες συνθήκες εργασίας;

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Θέουτα: Κάτοικοι έκαψαν καταυλισμό μεταναστών - «Γυρίστε πίσω στο Μαρόκο»

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 469 οι νεκροί - Συναγερμός για νέες πλημμύρες από δύο νέες λίμνες - Φόβοι για εισροή 3 εκατ. κυβικών μέτρων νερού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα... ψήνεται - Σε ποια περιοχή καταγράφηκε αισθητή θερμοκρασία 50 βαθμών κελσίου

07:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετεωρολογικό θρίλερ το φθινόπωρο για την Ελλάδα - Τι δείχνουν οι χάρτες του ECMWF

01:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στη «στρατόσφαιρα» ο Εμμανούλ Καραλής: Πέταξε στα 6,20μ σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ - «Ήταν μια υπέροχη μέρα»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θα γινόταν 18 σήμερα η νεαρή που σκοτώθηκε στον Δερματά - Τα ενδεχόμενα για τον θάνατό της

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στη Θέουτα: Κάτοικοι έκαψαν καταυλισμό μεταναστών - «Γυρίστε πίσω στο Μαρόκο»

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τι έρχεται τις επόμενες δέκα ημέρες - Πού αναμένεται το ισχυρότερο θερμό σήμα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το πρωινό για τους εργαζόμενους σε 4αστερο ξενοδοχείο στη Μύκονο: Μισή φέτα τυρί, λίγη ντομάτα και ένα κομμάτι ομελέτας σε λίγο ψωμί

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άνω κάτω κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα μάτια της Ακρίτα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Κατακτητής της κορυφής ξανά ο Τεντόγλου στη Ζυρίχη με 8,45

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 44χρονης στη Ροδόπη: Κλειδί οι καταθέσεις των παιδιών - Αποκαλύψεις για τον εφιάλτη που ζούσε η γυναίκα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει το θερμόμετρο στους 39 βαθμούς με καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Αρναούτογλου: Το Ελ Νίνιο δυναμώνει -Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα - Τι χειμώνα να περιμένουμε

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Σεζόν σε τουριστικές περιοχές: Ευκαιρία για υψηλές απολαβές ή άθλιες συνθήκες εργασίας;

07:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυγουστιάτικη Πανσέληνος: Πού θα απολαύσετε το ολόγιομο φεγγάρι

06:34WHAT THE FACT

Η ημέρα που ο Ήλιος «ταρακούνησε» τη Γη: Στις 28 Αυγούστου 1859 ξεκίνησε η καταιγίδα του Κάρινγκτον

07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα από το ECMWF - Η τάση για Σεπτέμβρη, Οκτώβρη και Νοέμβρη

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 469 οι νεκροί - Συναγερμός για νέες πλημμύρες από δύο νέες λίμνες - Φόβοι για εισροή 3 εκατ. κυβικών μέτρων νερού

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Times: Η Σαϊεντολογία στρατολογεί παιδιά ως «βοηθητικό προσωπικό» - Κάνουν μέχρι μασάζ

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ