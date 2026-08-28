Με ειδική σακούλα-«παγίδα» άδειαζαν καταστήματα τεχνολογίας – Δύο συλλήψεις στη Μεταμόρφωση

Χτυπούσαν καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε όλη την Αττική και είχαν καταφέρει να αρπάξουν προϊόντα αξίας άνω των 9.000 ευρώ. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε η ειδικά διαμορφωμένη σακούλα που χρησιμοποιούσαν για να παρακάμπτουν τα αντικλεπτικά συστήματα.

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Με ειδική σακούλα-«παγίδα» άδειαζαν καταστήματα τεχνολογίας – Δύο συλλήψεις στη Μεταμόρφωση
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Τέλος στη δράση δύο ανδρών που φέρονται να είχαν συγκροτήσει οργανωμένο «δίδυμο» με στόχο την κλοπή ηλεκτρονικών προϊόντων από καταστήματα τεχνολογίας σε διάφορες περιοχές της Αττικής έβαλαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Οι δύο δράστες, ηλικίας 46 και 38 ετών, συνελήφθησαν το απόγευμα της 25ης Αυγούστου 2026 μέσα σε κατάστημα τεχνολογίας στη Μεταμόρφωση, όπου λίγο νωρίτερα είχαν επιχειρήσει να αφαιρέσουν προϊόντα.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους είχε ξεκινήσει μετά την καταγραφή σειράς κλοπών από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία από τις προηγούμενες υποθέσεις, κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο άνδρες και να πιστοποιήσουν τη δράση τους, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Απρίλιο.

Η σακούλα που «έσβηνε» τα αντικλεπτικά

Οι δύο κατηγορούμενοι φαίνεται πως είχαν βρει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να αποφεύγουν τα συστήματα ασφαλείας των καταστημάτων.

Έμπαιναν στα καταστήματα προσποιούμενοι τους πελάτες και, αφού επέλεγαν τα προϊόντα που τους ενδιέφεραν, τα τοποθετούσαν σε ειδικά διαμορφωμένη σακούλα. Η συγκεκριμένη σακούλα ήταν κατασκευασμένη έτσι ώστε, σύμφωνα με την Αστυνομία, να μην ενεργοποιούνται τα αντικλεπτικά συστήματα κατά την έξοδό τους από το κατάστημα.

Το ίδιο σκηνικό φέρεται να επαναλήφθηκε σε αρκετές περιπτώσεις, με τους δύο άνδρες να αποχωρούν ανενόχλητοι έχοντας στην κατοχή τους κλεμμένα ηλεκτρονικά είδη.

Τέσσερις φορές στο ίδιο κατάστημα

Ενδεικτικό της συστηματικότητας της δράσης τους είναι ότι, σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, οι δύο άνδρες φέρεται να «χτύπησαν» τέσσερις φορές το ίδιο κατάστημα τεχνολογίας.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει συνολικά δέκα περιπτώσεις κλοπών, ενώ σε τρεις από αυτές οι δράστες φέρεται να έδρασαν μέσα στην ίδια ημέρα.

Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση τους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις **9.000 ευρώ

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