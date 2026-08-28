Φωτιά τώρα στην Ηλεία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες και 10 οχήματα.

Τρία αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων συνδράμει με υδροφόρες. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας, το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις τρία αεροσκάφη.

Ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων παρέχει συνδρομή με υδροφόρες