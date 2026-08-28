Φωτιά τώρα στην Ηλεία: Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Οι πρώτες πληροφορίες για τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες και 10 οχήματα.
- Τρία αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.
- Ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων συνδράμει με υδροφόρες.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Πλουτοχώρι Ηλείας, το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ρίψεις τρία αεροσκάφη.
Ο δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων παρέχει συνδρομή με υδροφόρες
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πυροβολισμοί έξω από σούπερ μάρκετ στην Μύκονο - Βίντεο
13:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ