Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Συγκινητικό video στη μνήμη του κορυφαίου «πράσινου» παράγοντα

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» διεξάγεται κάθε χρόνο εδώ και 8 έτη, για να τιμήσει τη μνήμη του κορυφαίου παράγοντα του ελληνικού αθλητισμού, με τους αγώνες να περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Πριν το τζάμπολ του πρώτου αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτιζάν, προβλήθηκε συγκινητικό video αφιερωμένο στον Παύλο Γιαννακόπουλο.

Δείτε το βίντεο εδώ:

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