Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Χειροκρότημα σε Οσμάν - Καλάθη στην επιστροφή τους στο «T-Center»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Παρτιζάν για το 8o τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν να επιστρέφουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Οι δύο πρώην «πράσινοι» όταν ακούστηκε το όνομά τους χειροκροτήθηκαν έντονα από τον κόσμο που βρίσκεται στο «Telekom Center Athens».

Διαβάστε επίσης