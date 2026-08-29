Βέροια: Θρήνος στο τελευταίο «αντίο» στην 18χρονη που «έσβησε» στα νερά του καταρράκτη Δερματά

Snapshot Η 18χρονη Κατερίνα πνίγηκε στους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια κατά τη διάρκεια εκδρομής για μπάνιο με έναν φίλο της.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό, με πιθανή ανακοπή καρδιάς ή επιληπτική κρίση λόγω ιστορικού της.

Το τραγικό συμβάν συνέβη μία μέρα πριν η Κατερίνα ενηλικιωθεί.

Οι γονείς και τα τρία μεγαλύτερα αδέλφια της βρίσκονται σε βαθιά θλίψη μετά την απώλειά της.

Οι πυροσβέστες, δύτες της ΕΜΑΚ και κάτοικοι του χωριού συμμετείχαν στις προσπάθειες διάσωσης μετά την κλήση στο 112. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα θλίψης και οδύνης πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο χωριό Σφηκιά η κηδεία της 18χρονης Κατερίνας που έχασε με τραγικό τρόπο της ζωή της την Πέμπτη στους καταρράκτες Δερματά στην Βέροια.

Συγγενείς και φίλοι, συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και αποχαιρέτισαν το 18χρονο κορίτσι που «χάθηκε» τόσο πρόωρα κατά τη διάρκεια μίας ανέμελης εκδρομής για μπάνιο.

Η νεαρή κοπέλα έπεσε μέσα στο νερό ενώ βρισκόταν στο σημείο με έναν φίλο της προκειμένου να βγάλει φωτογραφία ωστόσο δεν βγήκε ξανά στην επιφάνεια.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε μία μέρα πριν ενηλικιωθεί, βυθίζοντας στη θλίψη όσους τη γνώριζαν.

Η 18χρονη άφησε πίσω τους γονείς και τα τρία μεγαλύτερα αδέλφια της που αδυνατούν να πιστέψουν πως δεν θα την ξαναδούν.

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Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό. Ενδέχεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς μέσα στο νερό ή επιληπτική κρίση, καθώς είχε ιστορικό.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η κοπέλα είχε επισκεφτεί με την οικογένειά της το χωριό Ριζώματα Ημαθίας, τόπο καταγωγής του πατέρα της. Όταν η άδεια των γονιών της τελείωσε, εκείνη έμεινε με τη γιαγιά της. Χθες το πρωί πήγαν με τον 17χρονο φίλο της για κολύμπι στη λίμνη που σχηματίζουν οι καταρράκτες.

Τα δύο παιδιά κολυμπούσαν για αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή η Κατερίνα μπήκε ξανά στη λίμνη και ζήτησε από τον φίλο της να τη φωτογραφίσει. Ξαφνικά έβγαλε μία κραυγή και έπεσε με την πλάτη στο νερό. Ο 17χρονος αρχικά νόμισε ότι η κοπέλα αστειευόταν. Όταν όμως είδε πως δεν έβγαινε στην επιφάνεια, κάλεσε το 112. Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, δύτες της ΕΜΑΚ με εξοπλισμό αλλά και κάτοικοι του χωριού για να βοηθήσουν.

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