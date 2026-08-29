Μυστήριο με τον θάνατο της 18χρονης στην Βέροια: «Έπεσε πίσω και εξαφανίστηκε», λέει νέα μαρτυρία

Το δύσβατο μονοπάτι, τα επικίνδυνα νερά και η μοιραία στιγμή στους καταρράκτες Δερματά

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μυστήριο με τον θάνατο της 18χρονης στην Βέροια: «Έπεσε πίσω και εξαφανίστηκε», λέει νέα μαρτυρία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 18χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια, ανήμερα των γενεθλίων της.
  • Η κοπέλα έπεσε στο νερό ενώ προσπαθούσε να φωτογραφηθεί κοντά στον καταρράκτη, σύμφωνα με μαρτυρίες.
  • Η Πυροσβεστική και η Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων πραγματοποίησαν μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της σε δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.
  • Η 18χρονη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο ΕΚΑΒ, ενώ η τοπική κοινωνία βυθίστηκε στο πένθος.
  • Η οικογένεια της κοπέλας ενημερώθηκε εσπευσμένα και επέστρεψε από την Αθήνα, καθώς η τραγωδία σημειώθηκε ενώ η κόρη ήταν στο χωριό με τη γιαγιά της.
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Ανείπωτη είναι η θλίψη στη Βέροια για τον τραγικό θάνατο μιας 18χρονης κοπέλας, η οποία έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες Δερματά, ανήμερα των γενεθλίων της. Μια εκδρομή στη φύση, που είχε ξεκινήσει ως μια όμορφη ανάμνηση, εξελίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εφιάλτη.

Η νεαρή Κατερίνα βρισκόταν στην περιοχή μαζί με έναν συνομήλικό της. Οι δυο τους ακολούθησαν το δύσβατο μονοπάτι που οδηγεί στους καταρράκτες, θέλοντας να απολαύσουν το τοπίο και να τραβήξουν φωτογραφίες.

Η 18χρονη, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πλησίασε στο νερό προκειμένου να φωτογραφηθεί με φόντο τον καταρράκτη. Ωστόσο, μια ξαφνική κίνηση είχε τραγική κατάληξη.

Η στιγμή που όλα άλλαξαν

Ο ορειβάτης Κωνσταντίνος Μπραντής μιλώντας στο Star ανέφερε ότι η κοπέλα στάθηκε με την πλάτη προς τον καταρράκτη, ενώ προσπαθούσε να βγάλει τη φωτογραφία.

«Έπεσε προς τα πίσω, ανάσκελα, και χάθηκε μέσα στο νερό», περιέγραψε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας όσα του είπε ο νεαρός που βρισκόταν μαζί της.

Τα προσωπικά αντικείμενα των δύο παιδιών παρέμειναν στην όχθη. Η 18χρονη, όμως, δεν κατάφερε να βγει από το νερό, με αποτέλεσμα ο φίλος της να καλέσει αμέσως σε βοήθεια.

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Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε μέσω του 112 περίπου στις 16:15 και κινητοποιήθηκε άμεσα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μακεδονίδα και τη Βέροια, ενώ στο σημείο έφτασε και η Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Το έργο των διασωστών ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς οι συνθήκες μέσα στο νερό ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες. Τα νερά ήταν παγωμένα και σκοτεινά, ενώ το μεγάλο βάθος και η έντονη ανατάραξη που προκαλούσε ο καταρράκτης δυσχέραιναν σημαντικά την προσπάθεια.

«Δεν βλέπεις τίποτα μέσα στο νερό. Είναι βαθύ και, στο σημείο όπου πέφτει το νερό, δημιουργείται έντονη ανατάραξη που δυσκολεύει την κατάδυση», ανέφερε άνθρωπος που γνωρίζει την περιοχή.

Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα, μέχρι τελικά η 18χρονη να εντοπιστεί και να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ.

Βυθισμένο στο πένθος το χωριό

Η είδηση του θανάτου της 18χρονης προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός ότι η τραγωδία σημειώθηκε την ημέρα των γενεθλίων της έκανε ακόμη πιο βαρύ το πένθος για την οικογένεια και τους ανθρώπους που τη γνώριζαν.

Η Κατερίνα είχε παραμείνει στο χωριό μαζί με τη γιαγιά της, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλιά της, ενώ οι γονείς της είχαν αναχωρήσει για την Αθήνα μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

Όταν ενημερώθηκαν για το δυστύχημα, χρειάστηκε να επιστρέψουν εσπευσμένα. Η χαρά για τα γενέθλια της κόρης τους μετατράπηκε μέσα σε λίγες ώρες σε ανείπωτο πόνο.

Στο χωριό επικρατεί βαρύ κλίμα, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως μια απλή βόλτα στη φύση και μια προσπάθεια για μια αναμνηστική φωτογραφία θα κατέληγαν σε μια τόσο μεγάλη τραγωδία.

Σήμερα η κηδεία της 18χρονης

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, στις 1:00 το πρωί, θα τελεστεί η κηδεία της 18χρονης. Συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στο άτυχο κορίτσι, που ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την περιοχή.

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