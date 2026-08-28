Βέροια: «Την έβγαζα φωτογραφίες άκουσα ένα “αχ” και χάθηκε», είπε ο φίλος της 18χρονης που πνίγηκε

Snapshot Η 18χρονη Κατερίνα έχασε τη ζωή της από πνιγμό σε φυσική λίμνη κοντά σε καταρράκτη στην Ημαθία.

Ο 17χρονος φίλος της προσπάθησε να τη βοηθήσει χωρίς επιτυχία και ενημέρωσε τις Αρχές για τον εντοπισμό της.

Η ιατροδικαστική εξέταση δεν βρήκε κακώσεις στο σώμα της και εξετάζεται το ενδεχόμενο επιληπτικού επεισοδίου πριν την πτώση στο νερό.

Η Κατερίνα είχε επιστρέψει στην περιοχή για διακοπές και ο θάνατός της προκάλεσε βαθύ πένθος στην τοπική κοινότητα, ειδικά επειδή θα γιόρταζε τα 18α γενέθλιά της.

Οι Αρχές εξετάζουν το κινητό τηλέφωνό της για να ανακαλύψουν στοιχεία σχετικά με τις τελευταίες της στιγμές πριν το δυστύχημα. Snapshot powered by AI

Η 18χρονη Κατερίνα έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο σε περιοχή της Ημαθίας. Η νεαρή βρισκόταν μαζί με έναν φίλο της κοντά σε καταρράκτη, όταν ξαφνικά βρέθηκε μέσα στη φυσική λίμνη που σχηματίζεται στο σημείο.

Η 18χρονη, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έπεσε στο νερό και δεν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια. Ο 17χρονος που βρισκόταν μαζί της προσπάθησε να τη βοηθήσει, χωρίς όμως να καταφέρει να την εντοπίσει. Λίγο αργότερα, οι αρμόδιες Αρχές ενημερώθηκαν και ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό της.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και δύτες της 2ης ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης. Η σορός της άτυχης κοπέλας εντοπίστηκε στον πυθμένα της λίμνης και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο νεαρός που ήταν μαζί με την Κατερίνα περιέγραψε στις Αρχές τις τελευταίες στιγμές πριν από την τραγωδία. Σύμφωνα Mega ανέφερε ότι οι δυο τους είχαν επισκεφθεί την περιοχή προκειμένου να φωτογραφηθούν και να περάσουν χρόνο στη φύση.

Η Κατερίνα μπήκε στο νερό, ενώ εκείνος βρισκόταν στην όχθη και την φωτογράφιζε. Κάποια στιγμή άκουσε μια κραυγή και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχασε την εικόνα της από μπροστά του. Μπήκε αμέσως στη λίμνη, προσπαθώντας να τη βρει και να της προσφέρει βοήθεια, όμως δεν τα κατάφερε. Τότε επικοινώνησε με τις Αρχές και ζήτησε βοήθεια.

Τι προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο θάνατος της νεαρής προήλθε από πνιγμό. Στο σώμα και στο πρόσωπό της δεν εντοπίστηκαν κακώσεις ή άλλα εμφανή σημάδια τραυματισμού.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε της πτώσης της στο νερό. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο η 18χρονη να υπέστη κάποιο επιληπτικό επεισόδιο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να βρεθεί μέσα στη λίμνη.

Για την έρευνα κατασχέθηκε και το κινητό της τηλέφωνο. Στόχος είναι να εξεταστεί το υλικό που περιέχει, μεταξύ άλλων και οι τελευταίες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από το δυστύχημα, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να δώσουν απαντήσεις για τις τελευταίες στιγμές της.

Είχε επιστρέψει στον τόπο που αγαπούσε

Σύμφωνα με το Mega, η Κατερίνα κατοικούσε στην Αθήνα μαζί με τους γονείς και τα αδέρφια της, όμως διατηρούσε ιδιαίτερο δεσμό με την Ημαθία. Είχε επιστρέψει στην περιοχή για τις καλοκαιρινές της διακοπές, καθώς εκεί βρίσκονταν οι ρίζες της οικογένειάς της και το μέρος όπου περνούσε μεγάλο μέρος των καλοκαιριών της.

Η επίσκεψη στον καταρράκτη αποτελούσε μια απλή έξοδο μέσα στις διακοπές της. Μαζί της βρισκόταν ένας νεαρός φίλος της, τον οποίο είχε προσκαλέσει στην περιοχή. Οι δυο τους περνούσαν χρόνο μαζί, επισκέπτονταν γνώριμα για την Κατερίνα σημεία και κρατούσαν φωτογραφίες από τις στιγμές τους.

Τίποτα δεν έδειχνε ότι εκείνο το απόγευμα θα κατέληγε σε μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία.

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