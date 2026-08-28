Βέροια: Από πνιγμό επήλθε ο θάνατος της 18χρονης στους καταρράκτες Δερματά

Snapshot Ο θάνατος της 18χρονης Κατερίνας στους καταρράκτες Δερματά αποδίδεται σε πνιγμό, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Το περιστατικό συνέβη όταν η κοπέλα βούτηξε στη λίμνη στους καταρράκτες και δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια.

Οι Αρχές εξετάζουν αν η 18χρονη αντιμετώπισε παθολογικό πρόβλημα ή τραυματίστηκε μέσα στο νερό πριν χάσει τις αισθήσεις της.

Η άτυχη κοπέλα θα έκλεινε τα 18 χρόνια της την ημέρα του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Σε πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος της 18χρονης Κατερίνας, σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που διενεργήθηκε στη σορό του άτυχου κοριτσιού.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης όταν βρέθηκε με έναν φίλο της στους καταρράκτες Δερματά στην ευρύτερη περιοχή της Βέροιας για να απολαύσουν λίγες στιγμές χαλάρωσης.

Η άτυχη κοπέλα, βούτηξε στη λίμνη που σχηματίζεται στο σημείο ωστόσο στη συνέχεια δεν κατάφερε να επιστρέψει στην επιφάνεια του νερού. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζουν οι Αρχές είναι η 18χρονη να αντιμετώπισε κάποιο παθολογικό πρόβλημα μέσα στο νερό ή να χτύπησε, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της και να μην μπορέσει να αναδυθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το άτυχο κορίτσι θα έκλεινε σημερα Παρασκευή τα 18 της χρόνια.

Η τραγική είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία των Ριζωμάτων. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η 18χρονη και η οικογένειά της γνώριζαν καλά το σημείο, καθώς η κοπέλα επισκεπτόταν την περιοχή κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των διακοπών της.

Ο καταρράκτης αποτελεί γνωστό σημείο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, ενώ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το χωριό και αρκετοί είναι εκείνοι που το επισκέπτονται για να κολυμπήσουν.

Με πληροφορίες από thestival.gr

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