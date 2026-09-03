Κρήτη: Έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ

Πολλά είναι τα ερωτήματα που εγείρονται γύρω από το όχημα το οποίο κατέληξε μέσα στη θάλασσα στην απόκρημνη παραλία του Αγίου Αντωνίου, στη Νεάπολη, με τις αρχές να εξετάζουν πολύ στενά το ενδεχόμενο το όχημα το οποίο έπεσε στη θάλασσα, να είναι το ίδιο όχημα που πριν από μερικές ημέρες έκανε παράνομη προσπέραση στον ΒΟΑΚ, περνώντας πάνω από τα διαχωριστικά κολωνάκια, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του cretalive.gr.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ δεν αποκλείεται επίσης το γεγονός το αυτοκίνητο να το έριξαν εσκεμμένα στη θάλασσα, αφού το βίντεο με την παράνομη προσπέραση έγινε γρήγορα viral και τα στοιχεία του αυτοκινήτου προβλήθηκαν έντονα.

Δείτε το βίντεο με την επικίνδυνη προσπέραση:

Το Cretalive.gr αναφέρει επίσης ότι το όχημα παραμένει εντός της θάλασσας καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανέλκυση του, φέρει χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν με το εμπλεκόμενο στο βίντεο αυτοκίνητο. Δεν είναι μόνο ο τύπος του οχήματος και το χρώμα, υπάρχουν και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν, σύμφωνα με όσους έχουν επεξεργαστεί το βίντεο.

Η ανέλκυση του οχήματος είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς ο δρόμος που οδηγεί μέχρι την βραχώδη παραλία είναι πολύ στενός και δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μεγάλου γερανοφόρου. Το σημείο από το οποίο είτε έπεσε, είτε το έριξαν στη θάλασσα δεν επελέγη τυχαία.

Αστυνομικές πηγές θεωρούν ότι στην όλη διαδικασία ενεπλάκησαν περισσότερα από ένα πρόσωπα, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι οι εμπλεκόμενοι δεν είναι άσχετοι με την ευρύτερη περιοχή. Οι κινήσεις και η επιλογή του σημείου υποδηλώνουν ότι την ξέρουν πολύ καλά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cretalive.gr ο δύτης που έπεσε στη θάλασσα όταν εντοπίστηκε το αυτοκίνητο, υπό το φόβο να υπάρχει μέσα κάποιος εγκλωβισμένος άνθρωπος, ανέφερε πως δεν εντόπισε προφυλακτήρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα θα γίνει νέα προσπάθεια από δύτη μήπως και κατορθώσουν και βρουν κάποιο στοιχείο που μπορεί να ταυτοποιήσει τον οδηγό.

Παράλληλα, οι Αρχές "σαρώνουν" τις κάμερες για το συμβάν με τα κολονάκια στον ΒΟΑΚ προκειμένου να εντοπίσουν κάποιο "ίχνος" από την πορεία του μοιραίου οχήματος πριν και μετά το επεισόδιο.

Όσο για το αυτοκίνητο στη θαλάσσια περιοχή της Νεάπολης, βρίσκεται σε μια ερημική και απόκρημνη περιοχή, όπου δεν υπάρχουν κάμερες. Ωστόσο, οι Αρχές ελέγχουν τους δρόμους που οδηγούν στο σημείο, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποια κάμερα ασφαλείας στην αρχή της διαδρομής, που ενδεχομένως να έχει καταγράψει το όχημα ή την κίνησή του.

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